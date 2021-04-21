Как школы отреагировали на замечание Путина: «Проверяем, в каких учебниках обошли вниманием Сталинградскую битву»

Владимир Путин затронул тему учебников истории в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступая сегодня с ежегодным посланием, президент России Владимир Путин затронул тему преподавания истории в школах.

- Знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? – возмутился Путин. – Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно! Очень важно, чтобы для молодежи ориентиром в жизни служили победы и судьбы наших предков и современников.

О каких учебниках речь? Откуда они в наших школах? Звоним педагогам.

- Знаете, меня тоже этот вопрос заинтересовал. Не скажу про другие школы, но мы занимаемся по серии учебников под редакцией академика Торкунова. Там Великой Отечественной войне отведена целая глава, освещены все основные события, включая и Сталинградскую битву, с упором на героизм солдат, офицеров, тружеников тыла, - говорит Людмила Соколова, учитель истории школы-интерната N38 Ростова-на-Дону. - Добавлю, что при изучении таких тем очень важна роль учителя: как он преподносит материал, с какими эмоциями, испытывает ли чувство гордости за свою страну.

- Среди тех учебников, что рекомендовало Минпросвещения для работы в школах, я таких не встречал, - добавил директор подмосковной школы «Снегири» Александр Гулин, в недавнем прошлом тоже читавший детям историю. - Более пяти лет назад был принят историко-культурный стандарт (научное ядро содержания школьного исторического образования, на базе которого строятся все учебники – Прим. Ред.), который долго обсуждался с участием лидеров мнений. Тогда все выверили. В ЕГЭ тоже есть вопросы о коренном переломе в войне. Но по часам маловато времени на нее выделено, и какие-то ученики могут «проскакивать» мимо таких важных тем. Однако это не проблема учебников, а проблема преподавания.

Автор школьных учебников истории, доктор исторических наук Александр Данилов говорит, что таких странных пособий, о которых упомянул Президент, не встречал. И предположил, что, возможно, речь идет о каком-то учебнике по всеобщей истории, где в силу большого объема информации некоторые темы опущены или поданы коротко.

Издательство «Просвещение», которое выпускает пособия для российских школ, тоже уверяет, что перекосы в учебниках искоренены, как класс:

«Качество учебников и их содержание всегда было и будет в приоритете для системы образования, ее участников и ведущих издательств. Еще несколько десятилетий назад российское образование действительно сталкивалось с рядом вызовов, в том числе неоправданно большим количеством учебных материалов, которые могли не соответствовать должным стандартам. Однако за последние годы государством и участниками системы образования была проведена масштабная работа по этому направлению, - говорится в их официальном комментарии.

В группе компаний «Просвещение» подчеркнули, что внимательно относятся к тому, чтобы учебные материалы соответствовали федеральным госстандартам и всем требованиям.

«За последний год наши учебники, в том числе по истории и обществознанию, прошли всестороннюю и качественную экспертизу (включая научную и педагогическую). В разработке учебников по истории участвуют квалифицированные эксперты и заслуженные ученые Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Слова президента мы воспринимаем как сигнал, что движемся в правильном направлении в рамках контроля качества материалов, и намерены усилить работу, чтобы учебники по истории соответствовали историко-культурному стандарту, раскрывали научные знания и важнейшие события в истории нашей страны», - добавили в пресс-службе.

В то же время обращаем внимание, что сегодня некоторые школы в регионах могут использовать учебники, изданные разными издательствами в более ранние годы. В этой связи сегодня вопрос обновления фондов школьных библиотек требует особого внимания».

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