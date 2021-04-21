Россия запустит свою станцию на орбиту вместо МКС: Ее основу уже собирают

80% приборов, находящихся сегодня в российском сегменте МКС, выработали ресурс Фото: EAST NEWS

Что делать с Международной космической станцией после 2024 года (пока все участники проекта договорились эксплуатировать МКС именно до этого срока)? Обслуживание модулей будет все дороже – понятно, чем старше технический объект, тем больше нужно в него вкладываться.

Россия планирует запустить после 2025 года свою орбитальную станцию. И летать она должна по траектории, которая будет максимально проходить над территорией нашей страны.

Глава Госкорпорации «Роскосмос» выложил видео модуля, находящегося в цеху российской ракетно-космической корпорации «Энергия».

Это научно-энергетическая модуль (НЭМ), которая должна была быть запущена к МКС после того, как к ней пристыкуется многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль. «Причал». Многострадальная «Наука» должна полететь в ближайшие месяцы. Хватит ее на земле держать. Логичен запуск и «Причала».

А вот НЭМ при таком раскладе можно придержать (тем более, что он еще не был готов к отправке на МКС) и дооснастить таким образом, чтобы он был базовым модулем новой российской станции. В этом случае собрать станцию, которую пока именуют условно РОСС, можно собрать из базового блока, модулей «Наука» и «Пирс», который перелетит от МКС. И новых модулей, которые еще нужно разработать.

Оставаться без орбитальной станции нам нельзя – потеря опыта пилотируемых полетов может дорого стоить тогда, когда его решат восстанавливать.

Собрать национальную орбитальную станцию в таком случае можно к 2030 году.

Какая же судьба ждет МКС? Если NASA решит продолжить полет станции и после 2024 года, они смогут взять в аренду наш служебный модуль «Звезда» - без него управлять станцией сложно, на нем расположены двигатели, корректирующие орбиту. И оплачивать работу на нем российских космонавтов, как специалистов по эксплуатации такой техники.

ЦИФРА

По оценкам главы Роскосмоса Д. Рогозина, 80% приборов, находящихся сегодня в российском сегменте МКС, выработали ресурс.