Итоги послания: закупка школьных автобусов, поддержка беременных и молодых семей, повышение доступности детского отдыха

Сбережение здоровья людей и повышение благосостояния граждан – центральная тема послания, которое президент России Владимир Путин огласил Федеральному собранию 21 апреля. Этой цели подчинены и предложения «Единой России», которые поддержал глава государства. В их числе – повышение качества медпомощи и доступности лекарств, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, а также жителей сельских территорий. В ЕР говорят, что к их исполнению партия приступит сегодня и возьмет за основу своей предвыборной программы на выборах в Госдуму.

ПУТЕВКИ ДЕТЯМ ЗА ПОЛЦЕНЫ

Владимир Путин заявил о необходимости полностью оплачивать больничные родителям дошкольников, вне зависимости от их рабочего стажа. С этим предложением «Единая Россия» обратилась к президенту после встречи с руководителем «Совета матерей». Отдельное направление – помощь будущим мамам. По предложению партии глава государства поручил предусмотреть для женщин с низким уровнем дохода, вставших на учет в ранние сроки беременности, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 350 рублей.

«Важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – отметил президент.

Укреплению здоровья людей способствует и создание условий для отдыха, прежде всего детского. По словам российского лидера, его нужно сделать максимально доступным.

«В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», – сказал Владимир Путин. С этой инициативой также ранее выходила «Единая Россия» в ходе встречи с представителями многодетных семей.

По предложению партии в регионах обновят парк автомобилей «скорой помощи». С такой просьбой к «Единой России» ранее обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков. «В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», – сообщил Владимир Путин.

Кроме того, государство нарастит поставку мобильных медицинских комплексов – программу мобильных поликлиник «Поезд здоровья» уже реализует «Единая Россия». Обновление коснется и автопарка школьных автобусов – он пополнится на 16 тысяч машин. О необходимости закупки нового транспорта для школ говорил Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время своего недавнего визита в Нижегородскую область.

«ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ»

Президент также поддержал инициативу «Единой России» и о бесплатном подключении жителей к газу – разработать четкий план газификации поручено федеральному правительству и главам регионов.

Кроме того, глава государства сообщил о выделении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых – с таким предложением выступала «Единая Россия». До конца 2023 года такие кредиты выделят на общую сумму не менее 500 млрд рублей. Владимир Путин подчеркнул, что инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде всего в интересах людей.

«Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий, создание объектов туристической индустрии», – отметил Владимир Путин.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Послание Владимира Путина открывает новый этап развития России, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Для нас принципиально важно, что в Послании учтены предложения «Единой России», которые мы готовили вместе с людьми. Уже завтра [22 апреля] состоится заседание Программной комиссии партии. Мы детально проговорим практическую реализацию Послания. Дадим поручения нашим фракциям в Госдуме, в региональных парламентах по законодательному обеспечению целей, обозначенных Президентом. Положения Послания станут основой программы, с которой мы пойдем на выборы», – сообщил Андрей Турчак.

То, что Президент в своем Послании поддержал ряд предложений «Единой России» говорит о том, что партия играет важную роль в системе государственной власти, уверен председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Особенно в контексте того, что перед Правительством поставлена задача до 1 июля подготовить план реализации всех мер, заявленных в послании.

«Причем крайне важно, что обозначенные партией акценты были сделаны, в том числе, по двум очень важным и чувствительным для граждан темам. Первая касалась выплаты полного больничного для родителей детей до 7 лет, а вторая – подключения к газу. Эти вопросы касаются десятков миллионов людей и имеют самое непосредственное отношение к социальному самочувствию и качеству их жизни», – говорит политолог.

По его словам, Владимир Путин «дал «Единой России» пас». «И партия, учитывая заявление секретаря Генсовета о том, что Послание станет основой предвыборной программы приняла его и собирается в ходе избирательной кампании и поствыборной работы всех партийных институций в различных органах власти сделать все для достижения заявленных целей - повышения уровня благосостояния и создания условий для развития и комфортной жизни граждан России», - резюмировал Константин Костин.

Президент дал несколько четких сигналов партии, уверен и эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Первый – что партия предлагает ему важные инициативы, он их слышит и использует их в своей работе. Второе – что он относится к «Единой России» с особым вниманием, с учетом того, сколько раз партия упоминалась в ходе Послания. И третье – Путин ориентирует партию на активизацию социальной повестки и работу с Правительством по предложенным им стратегическим приоритетам и конкретным инициативам», – подчеркнул Алексей Чеснаков.