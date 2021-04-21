Западные СМИ о послании Владимира Путина: «Пришло время России»

Ведущие мировые СМИ еще до окончания трансляции послания Президента России Федеральному собранию начали цитировать и комментировать его содержание. Фото: REUTERS

Практически все ведущие мировые СМИ еще до окончания трансляции послания Президента России Федеральному собранию начали цитировать и комментировать его содержание. «Комсомольская правда» выбрала самые яркие и показательные моменты, которые демонстрируют, как речь Путина восприняли на Западе.

«Российский лидер продемонстрировал собственное нравственное превосходство и намерен преподать урок президенту Байдену и другим лидерам западных стран, - пишет The New York Times. - Пришло время России, обладающей нравственным превосходством и уже теряющей терпение, нанести ответный удар».

«Президент России Владимир Путин предупредил Запад – не переходить красную черту в отношении с его страной» - вынесло BBC в заголовок один из главных посылов послания к международному сообществу.

В Forbes особый акцент сделан на то, что «Путин предупредил, что у его страны будет ассиметричный, быстрый и жесткий ответ», если «красные черты» будут другими странами перейдены.

«Путин предупредил, что те, кто будет угрожать России, пожалеют об этом, на фоне напряжения в отношениях Запада с РФ», – так начинается публикация в The Washington Post. Хотя это издание предпочло почти не анализировать текст послания, а сразу перевело разговор на ситуацию с Навальным.

Американский телеканал CNBC понимает, что «Россия хочет соглашений о мире и контроле над вооружениями… Путин рекламировал планируемые инвестиции страны в гиперзвуковое оружие и межконтинентальные баллистические ракеты».

Мексиканское издание Economista обратило особое внимание на планы России бороться с изменениями климата: «Россия является крупным производителем углеводородов. Путин пообещал, что будет бороться с изменениями климата».

В CNN считают, что одним из главных приоритетов послания, является озвученный российским президентом план по «максимальному охвату населения России прививками [от коронавируса]». Стоит отметить, что CNN никогда не отличался позитивным освещением событий в России. Комментаторы этого канала не стали использовать так часто используемый ими штамп о воинственной риторике Кремля.

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