Сколько мяса должно быть в пельменях, как сократить калорийность продукта, признаки качественных пельменей и что делать потребителю, если он обнаружил некачественный товар?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как часто эксперты Роспотребнадзора обнаруживают продукцию ненадлежащего качества (можно в %)? Есть ли данные за 2020 год?

- В целом группа мясных продуктов не соответствовала требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям (наличие токсичных элементов) – в 0,4% случаев; по физико-химическим показателям – в 2.6%, из них, удельный вес продукции не соответствующий по показателям идентификации составил 19,6%; по микробиологическим показателям продукция не соответствовала 5,6%; по паразитологическим в – 0.8% случаев.

- Что делать потребителю в случае, если он купил некачественные пельмени, а чек потерял? Объясните схему дальнейших действий.

- Если Вы приобрели некачественную продукцию и обнаружили это в день продажи, ее можно вернуть в магазин в соответствии с 18 статьей закона «О защите прав потребителей». Отсутствие чека не является основанием для отказа в приеме недоброкачественной продукции. Покупатель имеет право ссылаться на другие доказательства. Например, записи с видеокамер магазина, наличие свидетелей покупки и др.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как чаще всего подделывают пельмени: какие именно фальсификаты находили специалисты Роспотребнадзора? Расскажите подробнее.

- Самый частый способ фальсификации пельменей – использование сырья, не заявленного на этикетке в разделе «Состав» - это может быть мясо механической обвалки, мясо птицы, соевые компоненты, добавлением воды; нарушением рецептурного состава; использованием менее ценных частей туши; введением чужеродных добавок; изготовлением искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других пищевых добавок; введением консервантов и антибиотиков.

- Какие признаки говорят о том, что пельмени не качественные? (плохо выбита или стерта дата изготовления, плохо наклеена этикетка и т.д.?)

- Признаки некачественных пельменей:

- пачка пельменей имеет следы размораживания: подтеки на поверхности, при встряхивании пачки чувствуете единый слипшийся комок;

- этикетка отсутствует или ее невозможно прочитать;

- дата выработки и срок годности, стертые или не указаны;

-пельмени размороженные и мягкие;

-фарш выступает за края пельменей;

-пельмени слиплись между собой;

- пельмени имеют серый, коричневый или желтый цвет, при условии, если на этикетке в составе не указаны натуральные красители или добавки (куркума, свекольный или морковный сок, зелень) или если не использовалась мука из гречневой крупы;

- поверхность пельменей покрыта трещинами.

- Сколько мяса должно быть по ГОСТу в пельменях, какое мясо должно быть? Сколько процентов мяса должно быть в пельменях, сколько начинки?

В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Технические условия» Пельмени выпускают следующих наименований:

- категории Б: "Элитные", "Говяжьи", "Телячьи", "Восточные" - Массовая доля мышечной ткани в рецептуре начинки от 60% до 80 %; Массовая доля мясного фарша к массе пельменя не менее 50%

- категории В: "Русские", "Сибирские", "Столовые", "Традиционные", "Домашние", "Бараньи", "Охотничьи", "Свиные", "По-уральски", "Из говядины и баранины" - Массовая доля мышечной ткани в рецептуре начинки от 40% до 60%; Массовая доля мясного фарша к массе пельменя не менее 50%.

- Какие признаки, что пельмени сделаны из некачественной муки?

- У качественных пельменей цвет оболочки из теста - белый с кремовым или желтоватым оттенком. Некачественную муку выдает серый или не свойственный муке оттенок.

- Назовите признаки качественных пельменей? Дайте советы как выбрать качественные пельмени? На что обращать внимание при покупке? Что должно быть написано на упаковке?

- Первое, на что мы обращаем внимание при покупке – это внешний вид и сроки годности. Пельмени хорошего качества – ровные, не поломанные, без трещин на поверхности. Если на поверхности пельменя есть небольшие трещины – это может говорить о том, что продукт размораживался и повторно замораживался. Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым. Если пельмени серого или коричневого оттенка, значит для их производства могли быть использованы некачественные ингредиенты или мука не высшего сорта. Встряхните упаковку. Пельмени должны легко перемещаться внутри неё. Желательно чтобы все пельмени были отдельно друг от друга. Если пельмени слипшиеся, то велик риск того, что они порвутся при варке. По ГОСТу пельмени делятся на 5 категорий: от А, до Д. В начинке продукта категории «А» должно содержатся мяса свыше 80%, «Б» – от 60 до 80%, «В» – от 40 до 60%, «Г» – от 20 до 40%, «Д» – менее 20%. На упаковке производитель категорию указать обязан, также, как и состав и сроки годности.

- Сколько должны стоить качественные пельмени?

- Стоимость пельменей, зависит от цены на мясо, муку, накладных расходов на производство, логистику и торговой наценки.

- Как происходит контроль качества производства муки? Расскажите советы по выбору муки для лепки домашних пельменей – на что обращать внимание?

- У качественных пельменей цвет оболочки из теста - белый с кремовым или желтоватым оттенком. Некачественную муку выдает серый или не свойственный муке оттенок.

Если вы готовите пельмени дома, то муку для теста выбирают на свой вкус: пшеничную, полбяную, гречневую, цельнозерновую. Для смешанных вариантов сложно подобрать пропорции, а, например, в рисовой муке нет клейкого вещества. В таких случаях добавляйте пшеничную муку с содержанием клейковины не менее 30%. Можно ли приготовить безглютеновые пельмени? Да. На производствах используют ксантовую камедь, а для домашних условий поищите специальные смеси без глютена. Помните, что такое тесто впитывает больше воды. Какую бы муку вы ни выбрали, обязательно просейте ее для насыщения кислородом и удаления примесей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Принято считать, что пельмени калорийный продукт, не подходящий для диетического питания, так ли это?

Пельмени очень калорийный продукт. Калорийность пельменей зависит от конкретного рецепта и составляет в среднем 275 ккал на 100 грамм продукта, а пожаренных на сковороде со сливочным маслом - до 350 Ккал в 100 грамм.

Калорийность 1 пельменьки колеблется от 23 до 32 ккал, а 10 штук продукта в ряде случаев может составлять до 30% от общего суточного каллоража.

Чтобы уменьшить калорийность пельменей, рекомендуется:

- готовить их в духовом шкафу или на пару - такой способ приготовления блюда не только сократит количество содержащихся в нем калорий, но и позволит сохранить максимальное количество питательных нутриентов, витаминов и микроэлементов;

- не заправлять готовое блюдо майонезом или другими жирными соусами на майонезной основе. Также не стоит злоупотреблять сливочным маслом, которое, несмотря на свою полезность, содержит в себе большое количество калорий;

- ограничиться объемом порции 80 – 100 г (10 – 12 пельменей среднего размера).