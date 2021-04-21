Что происходит в центре Москвы во время объявленной несогласованной акции 21 апреля 2021

Журналисты в ожидании объявленной акции. Фото: Александр РОГОЗА

21 апреля в нескольких городах России были заявлены несанкционированные акции протеста. Корреспонденты kp.ru следят за обстановкой в центре Москвы.

По словам нашего журналиста Александра Коца, пока на московских улицах спокойно. Присутствует довольно много журналистов и большое количество сотрудников правоохранительных органов. Полиция дежурит около станций метро и располагается по различным переулкам.

Генпрокуратура ранее предупреждала об ответственности за участие в несогласованных акциях.

«В связи с распространением призывов принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых подан иск в суд о признании их экстремистскими, Генеральная считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона».

18:38

Корреспондент "КП" Александр Рогоза сообщил, что на станции метро, в районе которой объявлена точка сбора участников акции, людей немного - не больше, чем в обычный день. Однако каждые 10-15 метров там находятся по два сотрудника правоохранительных органов. По заявлению спецкорра, "пока в глаза бросаются только желтые жилеты журналистов".

На станции метро возле объявленной точки сбора Фото: Иван МАКЕЕВ

Дептранс Москвы сообщил, что все станции метро работают в штатном режиме, однако по требованию полиции возможны ситуативные ограничения.

По словам Александра Рогозы, столпотворения нет. Станции метро работают в штатном режиме.

Авария в центре Москвы. Тойота врезалась в автозак, пострадавших нет Фото: Иван МАКЕЕВ

18:44

Сообщается, что автозаки дежурят у места проведения несанкционированной акции в Москве.

18:55

Александр Рогоза сообщает, что пока на месте можно заметить только горожан, которые идут по своим делам.

19:00

Несанкционированная акция началась. Полиция просит граждан воздержаться от выхода на проезжую часть, передает Коц.

.Журналисты КП следят за развитием событий