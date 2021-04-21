Губернатор Александр Дрозденко: «В Послании президента нашли отражение многие предложения и инициативы Ленинградской области»

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В ежегодном Послании Владимира Путина Федеральному собранию нашли отражение многие предложения и инициативы Ленинградской области, считает губернатор региона Александр Дрозденко. В своем выступлении президент России уделил большое внимание социальным вопросам, в том числе возвращению системы здравоохранения к обычному режиму работы. Губернатор отметил, что Ленинградская область уже начала поэтапно закрывать «ковидные» госпитали и переориентировать медицинские учреждения на оказание плановой помощи.

- На днях прием больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больнице, — рассказал Александр Дрозденко. - В регионе в июле, августе и сентябре будет проведена масштабная диспансеризация. Амбулатории на колесах доедут до отдаленных населенных пунктов, чтобы жители даже самых маленьких сел и деревень смогли пройти узких специалистов.

Одна из задач, поставленных президентом России, - на 100% обновить парк автомобилей скорой помощи в стране, для чего в регионы будут направлены пять тысяч автомобилей «скорой помощи».

- В Ленинградской области уже сегодня нет машин скорой помощи старше пяти лет, но мы рассчитываем, что попадем в федеральную программу обновления автомобилей, поскольку в летний период в регионе резко возрастает количество жителей за счет петербуржцев, - рассказал Александр Дрозденко.

Глава государства поручил Правительству РФ в 2022 году внедрить в стране принципы социального казначейства. В Ленинградской области первый шаг в эту сторону уже сделан: губернатор Александр Дрозденко предложил обеспечить всех жителей региона электронными социальными паспортами.

- Это позволит перейти на беззаявительный характер соцпомощи, обеспечить своевременность всех выплат, упростит работу с документами, сократит личные визиты жителей в органы соцзащиты, - рассказал глава области. - Развитие электронных госуслуг - один из серьезных уроков пандемии, и мы его выучили.

Большой блок вопросов в Послании президента России был посвящен поддержке инфраструктурных проектов. Глава государства пообещал реструктуризировать коммерческие и бюджетные кредиты регионов. Причем, по мнению Владимира Путина, в первую очередь необходимо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Президент предложил заменять коммерческий долг региона, превышающий четверть его собственных доходов, бюджетным кредитом со сроком погашения до 2029 года.

Глава государства в своем выступлении уделил большое внимание социальным вопросам, в том числе возвращению системы здравоохранения к обычному режиму работы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

- Не скрою, я напрягся, когда президент говорил, что коммерческие кредиты регионов с высокой долговой нагрузкой будут замещены бюджетными кредитами, - признался Александр Дрозденко. - Но это чувство небольшой несправедливости длилось не больше минуты, потому что президент добавил, что регионы с низкой кредитной нагрузкой будут иметь возможность получения инфраструктурных кредитов. Главное условие – представление реальных проектов, открывающих новые возможности для людей. У нас уже есть больше двух десятков таких проектов.

В числе перспективных проектов губернатор назвал мосты через реки Волхов и Свирь, развязку в районе Кудрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на Токсово. Кроме того, в Ленинградской области планируется реализовать масштабные федеральные проекты - строительство скоростной железной дороги Санкт-Петербург-Москва и развитие портовых комплексов Усть-Луга и Приморск.

- У Ленинградской области, благодаря взвешенной финансовой политике, долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем иметь приоритетное права получения этих средств, - отметил Дрозденко.

Еще один важный для региона вопрос - жилищное строительство. Президент в своем Послании Федеральному собранию сообщил, что застройщики при возведении жилых кварталов смогут получать через механизм инфраструктурных облигаций средства под 3-4% годовых от института развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

- У нас заявлен проект развития жилищного строительства, который реализует компания ЛСР на бывшем аэродроме «Ржевка». Для него выпускаются инфраструктурные облигации со сроком погашения в 10-15 лет. Сейчас мы готовим документы для выпуска, основные условия уже согласованы, - рассказал Александр Дрозденко.