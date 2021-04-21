Александр Брод: «Послание президента — это реакция на запросы гражданского общества»

Александр Брод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выступая с Посланием Федеральному собранию, глава государства предложил множество конкретных мер, которые призваны решить ту или иную проблему, которая беспокоит россиян: от строительства новых дорог до помощи в сборе детей в школу. На необходимость такой помощи со стороны государства обратили внимание властей активисты и волонтеры, в том числе Общероссийского народного фронта.

- Послание президента Федеральному собранию не рождается в недрах Кремля. Оно всегда опирается на обращения, которые поступают главе государства от Общероссийского народного фронта, волонтерских организаций, Общественной палаты РФ, Совета по развитию гражданского общества и правам человека, - рассказал «Комсомольской правде» сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. - Весь год, даже в условиях ковидных ограничений, президент общался с представителями гражданского общества.

Для Владимира Путина это важный канал обратной связи. Ведь с его помощью можно понять, чего ждут от власти люди, и работают ли, как задумано, уже принятые меры поддержки.

- Могу сказать, что значительная часть инициатив по вопросам здравоохранения, соцзащиты и поддержки граждан, озвученные президентом в Послании, строятся именно на материалах ОНФ, - заметил Брод. - Это, например, закупка новых машин для «скорой помощи», помощь государства в детском отдыхе, поддержка учреждений культуры. Надеюсь, что люди увидят, как их труд на местах «прорастает» в решения государственного масштаба, и это поспособствует развитию гражданского общества.

Александр Брод рассказал, что буквально на днях был в Адыгее. Этот регион примечателен, помимо прочего, тем, что по данным статистики, каждый седьмой его житель — волонтер.

- На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность, — сказал Владимир Путин в своем сегодняшнем Послании. - Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.

- Собственно, все те качества, что перечислил президент, проявляются и в ежедневной работе волонтеров, - заключил Александр Брод.

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