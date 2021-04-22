«Не бегите спасать человека сломя голову» и еще 11 «НЕ», которые сохранят вашу и чужие жизни

Умение оказать первую помощь может кому то спасти жизнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СИТУАЦИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Представьте себе ситуацию, наверняка каждый в такую хоть раз попадал: рядом с вами человек падает и беспомощно лежит на земле. Что делать? Несмотря на кажущуюся простоту ответа, в реальности большинство просто теряется. Звать на помощь? Звонить в скорую? Пытаться реанимировать человека своими силами? Как ни удивительно, но в реальности многие в такой ситуации просто пройдут мимо: мол, я же не врач и не спасатель, вдруг еще хуже сделаю.

Чтобы не пройти мимо, нужны знания. Закона в том числе. Будьте спокойны. В Уголовном кодексе есть статья 39 «Крайняя необходимость», в которой сказано, что все действия, направленные на спасение жизни, оправданы.

И уж точно не получится сбежать, если беда случилась с близким человеком. Давно забытые уроки ОБЖ в школе, где учили останавливать кровь или «основы» сердечно-легочной реанимации, которые показывают в кино, едва ли принесут пользу на практике. Многих трагедия с родным человеком приводит на курсы первой помощи. Еще туда приходят молодые родители, чтобы узнать, как в случае чего помочь детям, а также те, кто отправляется подальше от цивилизации в турпоходы. Корреспондент «КП» делится своими впечатлениями от обучения.

«ВЫ ВСЕ УМЕРЛИ»

В российском Красном кресте такие курсы проходят по выходным и длятся 16 учебных часов. Они состоят из проверенной жизнью теории и отработкой практических заданий на специальных манекенах, и друг на друге. Для погружения в ситуацию вас театральным гримом «калечат» сложными переломами, глубокими ранами, оторванными руками, выбитыми глазами. Включают шумовые эффекты, заставляя действовать в темноте, ограниченном пространстве. Обучают работе с дефибриллятором, знакомят с другими устройствами для спасения. А главное, опровергают массу мифов об оказании первой помощи.

Первое, что я усвоила — нельзя сломя голову, нестись помогать. Перво-наперво надо включить голову. Чтобы донести эту простую мысль, нам дали первый урок. Инструктор попросил всех выйти из класса, остался с добровольцем. Затем, все подготовив, начал впускать по одному каждого из группы. Я была первой. Зашла в комнату, увидела лежащего на полу добровольца, якобы без сознания. Решив, что срочно нужно действовать, начала его теребить с вопросом «Что случилось?». Инструктор командует «Падай!». Ничего не понимаю, падаю. С остальными одногруппниками все повторилось. Закончилось тем, что восемь человек валялись друг на друге.

- Все вы умерли, - констатировал Борис Оводов, инструктор «Красного креста», прежде работавший спасателем в МЧС. И указывал на малозаметный электрический провод, на котором лежала рука первой жертвы. - И так погибают пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД, медицинский персонал. Все из-за нарушения техники безопасности. Почему человек лезет в смертельную опасность? Откуда исходит это бессмысленное геройство? А оттуда, что мы в глубине душим не верим, что сами умрем. С кем угодно это может случиться, но только не со мной.

УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

Навсегда запомню - первое, что нужно сделать, убедиться в собственной безопасности. Если я пострадаю, то точно больше никого не спасу. И кому-то придется помогать еще и мне. А возможно, больше никого вокруг и нет.

- В случае пожара нужно бежать из зоны задымления, включить эвакуацию, вызвать службы. Мы никогда не узнаем, сколько человек, пытающихся вытащить других, погибло в «Хромой лошади» или «Зимней вишне». Потому что проблема пожаров — газ, который выделяется при горении, один вдох и человек теряет сознание, два вдоха сверху и человек погибает, - продолжает инструктор. - Поэтому наша задача сделать так, чтобы как можно меньше людей находилось в опасной зоне. Например, рядом с вами опасный вооруженный преступник, ранивший кого-то. Вам там что делать? Убегать. Если вы в безопасности, у вас на глазах человек упал на ж/д пути, а электричка будет через 5 минут, вам нужно действовать, освоив быстрый и щадящий способ вытаскивания людей из опасной зоны. При эвакуации пострадавший может себе повредить голову, позвоночник, еще что-то, но если останется там, он умрет. Поэтому даже если вы просто скинете его в кювет, у него будет больше шансов выжить. В любом случае сперва надо оценить ситуацию, а уже потом, исходя из этого действовать.

11 «НЕ», которые сохранят вашу и чужие жизни

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

На курсах Красного креста рассказывают не только то, что нужно делать, когда человек в беде, но и то, чего делать нельзя ни в коем случае. И некоторые из этих советов опровергают общепринятые мифы.

1. Не использовать медицинские средства (таблетки, капли, растворы). Никакого валокордина, глицерина, нашатыря (это уже лекарственное средство, которое повышает внутричерепное давление). Такие решения могут принимать только врачи. Диабетику и астматику нужно только подать его лекарства, а все остальное он сделает сам.

2. Не убирать электрический провод палкой. Многие хорошо помнят, что в правилах прописано: чтобы оттащить электрический провод или оттолкнуть его, вам необходима сухая палка. Но найдете ли вы такую? Любая палка, которую вы возьмете на улице, не будет стопроцентно сухой. Также могут не работать резиновые перчатки или ботинки. Они могут оказаться дырявыми или не совсем резиновыми, а значит, проводящими ток. Нельзя также убирать электрический провод, надев кроссовки на руки.

3. Не проверяйте дыхание по пульсу. Нужно смотреть на вздымающуюся грудную клетку в течение 10 секунд. Минимум должно быть 2-3 вдоха. Если хрипит, дышит неравномерно или дыхания нет, нужно срочно начинать делать сердечно-легочную реанимацию.

4. Не стучите по спине, если человек подавился и кашляет. Кашель — самый эффективный способ вытаскивания инородных предметов. При ударе по спине инородный предмет может провалиться глубже. Нужно провоцировать кашель, кашляя рядом, работает по тому же принципу, как и заразительное зевание. Если человек кашлять уже не может, нужно наклонить, пять раз ударить его по спине между лопаток. Если и это не помогло, перейти к приему Геймлиха. Находите место между пупком и ребрами. Сжимаете кулак, обхватываете второй рукой и пять раз глубоко надавливаете. Чередовать с ударами (пять на пять), пока инородный предмет не выйдет. Если подавилась беременная женщина или человек с большим животом, давите на середину груди в области между сосками.

5. Не запрокидывать голову назад при кровотечении из носа. Кровь может попасть в легкие. Нужно положить холод на переносицу. Можно поместить в нос тампоны, ватки, а можно просто зажать крылья носа. Если кровотечение через 5-10 минут не закончится, вызывать скорую. Если нос сломан, ничего помещать в нос нельзя. Положить холод на переносицу и ехать в травмпункт.

6. Не вытаскивать инородный предмет из раны. Это спровоцирует сильное кровотечение.

7. Не мазать ожог маслом. Любой ожог (термический, радиационный, химический) нужно охлаждать холодной водой из-под крана 10-15 минут до исчезновения боли. Нужно обращаться в больницу, если площадь ожога больше ладони, он в районе паха или лица, пострадал ребенок или старик.

8. Не переставать двигаться при переохлаждении. Восстановить мелкую моторику, двигая пальцами, постукивая, активно приседать.

9. Не отогревать место поражения при серьезном обморожении (отвердело, почернело, пошли волдыри). Ноги в тазике, растирание только усугубят отмирание тканей. Если переохлажденный примет горячий душ или ванну, он может умереть. Нужно греть в паху, подмышках, на шее.

10. Нельзя засовывать предметы в рот при судорогах, эпилептическом припадке. Челюсть все равно не разожмете, можно только сломать зубы или челюсть. Человек может надкусить язык, будет кровавая пена, но он не умрет. Обычно припадок длится до 5 минут, если дольше, вызываем скорую.

11. Не промывать химические отравления. Если выпито вещество или лекарства, сразу звонить в скорую. Промывают только пищевые отравления.