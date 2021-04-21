Общее прошлое и общее будущее

Конференция состоялась в стенах Института востоковедения РАН. Фото: Адиль Сариев, пресс-служба Посольства РК в Москве

«Сейчас, когда уходят поколения тех людей, которые жили при Советском Союзе, новые поколения под воздействием, наверное, внешних факторов, объективных и субъективных обстоятельств начинают забывать то прошлое, которое у нас было. Возникают ситуации, при которых в целом неправильно истолковывается весь ход событий», - считает Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Ермек Кошербаев. Наблюдение дипломата прозвучало на открытии международной научно-практической конференции «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнёрства и всестороннего сотрудничества», организаторами которой выступили Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) и Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ).

Открывая форум, Ермек Кошербаев подчеркнул, что встреча историков такого уровня имеет первостатейное значение и напомнил высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что историей должны заниматься историки, а не политики. «Нынешней конференцией мы закладываем основу для перевода дискуссии о вопросах исторического прошлого из политической плоскости в экспертную».

«Древняя Русь сомкнула границы с Великой степью»

Конференция состоялась в стенах Института востоковедения РАН. В ней приняли участие казахстанские и российские историки, политологи, эксперты в области международных отношений, депутаты парламентов двух государств. Форум прошёл при поддержке посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Участники обсуждали историко-культурные связи между нашими народами как основу добрососедских отношений, они отмечали необходимость подготовки совместных научных и просветительских исследований на основе современной методологии и научных достижений.

Помимо сугубо исторических тем, эксперты и политики обсудили вопросы укрепления договорно-правовой базы отношений России и Казахстана в постсоветский период, проанализировали отношения двух государств в контексте современных геополитических вызовов. Учёные отмечали важность научного диалога и двухсторонних экспертных дискуссий на основе уважения к национальному суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ.

На конференции в режиме он-лайн из Нур-Султана выступил посол России в Республике Казахстан Александр Бородавкин. Российский посол убеждён: провозглашенная три десятилетия назад независимость Казахстана не стала разделяющим нас барьером, а лишь открыла новую страницу дружбы между нашими народами и вывела эти отношения на уровень межгосударственных.

«Если заглянуть в историю, то становится ясно, что эти отношения строились на протяжении многих веков. Мировоззренческая система координат, базовые совпадающие ценности и братские чувства между российским и казахстанским народами формировалась столетиями. Огромные евразийские пространства не разделили наши народы, а объединили их. Как мудро отмечал Лев Гумилев, Древняя Русь сомкнула свои границы с Великой степью, степняки и славяне научились жить в этническом симбиозе. Совместная история буквально «сплавила» наши народы. Мы вместе добивались великих побед и достижений и проходили через тяжелые испытания. Русские и казахи сражались на фронтах Великой Отечественной войны и разгромили нацистскую Германию. Именно с казахстанской земли человечество шагнуло в космос. Здесь ковался ядерный щит СССР, который позволил предотвратить III мировую войну. Но мы помним и о репрессиях и голоде 30-х годов, о насильственной депортации народов, о последствиях ядерных испытаний и о подавлении инакомыслия. Это тоже наша общая история.

Сегодня Россия и Казахстан – подлинные равноправные союзники и интеграционные партнёры», - уверен российский дипломат.

Летописных документов, касающихся отношений русского и казахского этносов, сохранилось не так уж много. Тем не менее, они есть и позволяют говорить о том, что дипломатические связи Казахского ханства и средневековой Руси начались на рубеже XVI-XVII столетий. По словам начальника отдела евразийства и политических исследований Института истории государства Министерства образования и науки Казахстана Николая Лапина, этот период является важной частью в становлении двусторонних отношений, изучение которых «поможет выявить особенности последующих этапов большой истории казахстанско-российских отношений».

Фото: Адиль Сариев, пресс-служба Посольства РК в Москве

Историк утверждает, что время установления первых казахско-русских дипломатических контактов приходится на 1519-1520 годы, совпадающие с правлением Касым-Хана. Учёный рассказал о документах, свидетельствующих, что позже, в 1570-х годах, Иван Грозный направлял посланников в ставку казахского хана Хак-Назара.

Руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов рассказал об истории казахской правящей элиты в структуре российской имперской государственности. Учёный отметил, что «казахи осознавали себя носителями оригинальной культуры, и в их общении с представителями власти проявлялось чувство собственного достоинства, что, в частности, явствует из ханских посланий императорам и петербургским сановникам». При этом казахская элита выработала парадигму поведения по отношению к верховной власти России и её региональным представительствам, которая «сочетала демонстрацию маркеров патриархальной кочевой культуры с готовностью к постепенным модернизационным трансформациям».

Уникальные памятники казахской историографии сохранились в архивах России. Руководитель Центра сравнительного изучения цивилизаций ИНИОН РАН, доктор исторических наук Илья Зайцев рассказал участникам конференции о том, что в 2017 году был опубликован русский перевод «Истории Кенесары Касымова и Садыка Кенесарина» - рукописи историка XIX века Ахмета Кенесарина, датирующейся 1887 годом. Она сохранилась в отделе письменных источников Государственного исторического музея Российской Федерации. Кроме того, достоянием исследователей стал исторический источник казахского сказителя Мусабая, записанный в 1893 году и посвященный Жанкоже Нурмухамедову (1774-1860) - казахскому батыру из рода шекты, возглавившего в 1830-40-х годах борьбу сырдарьинских казахов против Хивы и Коканда, а в 1850-х годах – восстание против Российской империи.

Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук Айболат Кушкумбаев уверен в необходимости совместных исследований истории Золотой Орды . «Затрагивая историю этого огромного средневекового государства, надо сказать, что она остается одной из традиционных и одновременно самых широко обсуждаемых тем в современной исторической науке. В то же время, вся богатая история, весь спектр взаимоотношений – дипломатические переговоры, торговые взаимосвязи, культурный обмен, экономическое взаимодействие, да и просто, дружеские отношения между представителями разных народов, в том числе и брачные контакты, остаются несколько в тени. Войны, набеги и другие факты военного противостояния между народами и государствами, безусловно, были. Но войны рано или поздно заканчиваются, и наступает мир и время созидания. И здесь параллельно могли вполне мирно сосуществовать ареал скотоводов-кочевников и оседлых земледельцев и горожан, обитатели лесной зоны и степных районов и традиционных среднеазиатских оазисов, автохтонные жители старых и население новых городов и поселений», - сказал профессор Айболат Кушкумбаев.

По мнению профессора, сейчас перед казахстанской и российской исторической наукой стоит задача преодолеть груз идеологических противоречий 20 века и подготовить новый фундаментальный труд по истории Золотой Орды., потому что для истории Казахстана – это фундаментальная тема.

«Кстати, таковой она является и для российских учёных, потому что в рамках Золотой Орды существовали и русские княжества, оттуда тоже идут истоки современной России. Когда мы сегодня говорим о 30-ти годах стратегического партнёрства России и Казахстана – это кажется очень скромным. Минимум 700 лет мы существовали совместно в рамках единого геополитического пространства» - подвёл итог своего выступления казахстанский учёный.

Открытый академический диалог

Директор Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете, доктор исторических наук Булат Султанов отметил: «Взаимоотношения Казахстана и России, казахского и русского этносов развивались в различных, порой непростых исторических реалиях. Наряду с имевшими место в тоталитарном советском государстве трагических страниц, следует отметить, что именно в советский период были созданы социально-экономические и политические предпосылки для становления Республики Казахстан в качестве суверенного государства. В XXI веке наши страны, основываясь на принципах союзничества, вышли на новый уровень многоплановых отношений, охватывающих экономику, политику, международные отношения, гуманитарную сферу».

Последний тезис в той или иной форме прозвучал в выступлениях практически всех участников московской научно-практической конференции, говоривших об истории и перспективах российско-казахстанских отношений.

Рассуждая о сотрудничестве Казахстана и России, историки и политологи подчёркивали, что в нашу непростую эпоху государствам-соседям приходится взаимодействовать в условиях экономической и геополитической нестабильности. Однако именно повышенная мировая турбулентность диктует необходимость добрососедства, поэтому именно сегодня так нужен открытый академический диалог, беспристрастные и взвешенные оценки как исторического наследия, так и путей развития двусторонних отношений.

Участники форума считают необходимой популяризацию научных исторических исследований для того, чтобы народы двух стран больше знали друг о друге и о своём общем прошлом.

«На протяжении 30 лет, Россия и Казахстан были ключевыми странами-стабилизаторами и инициаторами целого ряда объединений, которые, по сути, сформировали архитектуру сотрудничества в сфере безопасности и экономики», считает старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. Примакова, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

Учёный отметил, что несмотря на риски напряженности и дестабилизации в мире, «связка Москвы и Нур-Султана продолжает играть стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, поддерживая и совместно реализуя интеграционные проекты, создавая миротворческие и модераторские инициативы и площадки, отвечающие на кризисы как в регионе, так в мире в целом».