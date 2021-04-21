Тренеры раскрыли секрет: Этери Тутберидзе помогала Щербаковой на командном чемпионате мира "на удаленке"

Этери Георгиевна не поехала в Японию, но помогала Ане Щербаковой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристы сборной России одержали победу на командном чемпионате мира 2021 года в Осаке. И после триумфа в Японии российские победительница личного чемпионата мира Анна Щербакова пришла в гости на эфир программы "Пусть говорят". Фигуристка в прошедшем сезоне одержала победу во всех стартах, в которых принимала участие. И финал сезона - это успех в Осаке.

- Я думаю, что простых сезонов у спортсменов не бывает. Каждый по-своему сложный, - говорит Аня.

- Что чувствуешь, когда выступаешь и катаешься там, на льду? - спрашивают у Щербаковой.

- Непередаваемые эмоции. Это нервы, переживания, за себя и команду. Это приятные чувства. Эти эмоции невозможно ничем заменить. Через соцсети, Интернет все чувствуется.

Анна Щербакова с медалью победительницы командного ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда же была поставлена точка в турнире, наши выиграли, то фигуристка призналась, что ее поздравили все кто мог:

- Это произошло сразу же, как добралась до телефона. Там было много уведомлений. Родители были рады за меня. Но с каким-то облегчением вздохнули, смогли выдохнуть, когда сезон закончился. Сейчас - уже тренируюсь, сегодня на съемки приехала после тренировки. Выдохнуть можно, чтобы не переживать. Впереди - выступления в шоу, потом отдохнуть, восстановиться и с новыми силами в новый сезон, - улыбается Аня.

Щербакова отметила - было очень важно, что на командном чемпионате мира 2021 были зрители:

- Сейчас в Японии чувствовалось, что наконец-то со зрителями. На ЧМ в Стокгольме выступали без зрителей и это было тяжелей. Я люблю, когда чувствуешь, что полный стадион.

На чемпионате мира в Осаке было максимально строгое ограничение по числу сопровождающих тренеров. Так что с Аней поехал только Сергей Дудаков. И он открыл неожиданные детали - Этери Георгиевна помогала Щербаковой "по удаленке":

- У нас есть группа, которая состоит из Этери Георгиевны, Даниила Марковича. И после каждой тренировки был разбор. Анализировали все. Интернет везде есть. Мы всегда созваниваемся, постоянно на связи. До последнего решали с Аней, пойдем в произвольной на один или два четверных, - признался Сергей Дудаков.

Анна Щербакова с медвежонком во время показательного проката на тему фильма "Голодные игры". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот сама же Аня Щербакова очень тепло отозвалась о самом главном тренере в "Хрустальном":

- Этери Георгиевна требовательна. Ей нужен результат. Она понимает, что мы можем на самом деле и хочет от нас самого лучшего. Столько работы вложено. Они вкладывают в нас свою работу и они показывают ту работу, которая проделана.

Анна Щербакова, напомним, последние три сезона побеждала на чемпионате России. В этом она - победительница чемпионата мира 2021 в Стокгольме и командного ЧМ в Осаке. И она же - один из фаворитов в битве за место в олимпийской сборной России.

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