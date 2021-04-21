Дмитрий Мезенцев - о Послании Президента России: Много боли за людей. Еще больше - тепла, позитива, уверенности

Дмитрий Мезенцев.

- Дмитрий Федорович! Как вам Послание главы государства?

- Мы видели, что Владимир Владимирович Путин дал комплексную оценку ситуации, но в то же время представил масштабные планы, прежде всего социальной поддержки миллионов людей и развития регионов, с опорой на возможности национальной экономики, федерального бюджета, потенциалов субъектов Федерации.

Очень уверенный, теплый тон представления социального блока в Послании вселяет в людей уверенность. Может, и неожиданными были обозначенные шаги государства в поддержку семей с детьми, тех мам, которые воспитывают ребятишек без опоры на других членов семьи. Но эти меры очень вовремя. Боль простых людей - она чувствовалась во всем...

Вспоминая опыт работы губернатором Иркутской области, с огромным интересом слушал часть Послания, посвященную поддержке регионов. В том числе реструктуризации долгов, которые и объективно в ковидный год были набраны, но и в рамках стимулирования тех субъектов Федерации, которые разумно и выверенно ведут финансовую политику.

Много добрых слов Президент России адресовал системе здравоохранения, всем сотрудникам, тем, кто выбрал своей судьбой заботу о людях.

И это рождает оптимизм, чувство сплоченности и ощущение, что мы все в одной семье - от Калининграда до Сахалина.

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