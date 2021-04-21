"Болезнь вернулась?": поклонники обсуждают появление Надежды Кадышевой на публике

Две Надежды позируют в обнимку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любое появление Надежды Кадышевой на публике становится сенсацией. Дело в том, что знаменитая певица - редкий гость светских тусовок. Однако на днях 61-летняя артистка появилась на важном мероприятии в своем театре "Золотое кольцо".

Поклонники бурно обсуждают внешний вид Надежды Кадышевой. Свежее фото народной артистки показала Надежда Бабкина. Две Надежды позируют в обнимку. "Вчера состоялся очередной съезд Международного союза деятелей эстрадного искусства. На этот раз мы собрались в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»! Переизбрали на новый срок правление и президента. Я была счастлива повидаться с любимыми коллегами!", - написала в блоге Надежда Георгиевна.

Фанаты, знакомые с биографией артистки, переживают, что у нее могли возобновиться проблемы со здоровьем. В прошлом Кадышева тяжело болела. Темные круги под глазами и потухший взгляд потрясли поклонников русской народной песни и заставил их поволноваться. "Болезнь вернулась?" - волнуются неравнодушные.

Врачи уже не раз спасали певицу и буквально вытаскивали ее с того света. В 30 лет у нее нашли опухоль груди, два года она жила между жизнью и смертью. Вокалистка была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. Через два года история повторилась. Сснова страшный диагноз и облегчение от того, что болезни на самом деле нет.

В 40-летнем возрасте Кадышеву настигло "родовое проклятье". В этом возрасте умерла ее мать и погибла сестра Любовь. Причиной смерти обеих родственниц артистка назвала глубокую депрессию, которая в результате обнаружилась и у нее. "Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри все болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка", - комментировала свое состояние певица.

В 2018 году солистка ансамбля "Золотое кольцо" перенесла тяжелую операцию. На фоне плотного гастрольного графика и постоянных недосыпов у нее развилась тахикардия. Медики сумели вовремя оказать помощь Кадышевой и предотвратить у нее сердечный приступ.

К слову, Кадышева уверяет, что ни разу не прибегала к помощи пластических хирургов. Певица переживает, что если решится лечь "под нож", может потерять свою индивидуальность, которая для артиста очень важна. Она не считает нужным "уродовать" себя перекроенным лицом. "Я считаю, что артистам нельзя лицо трогать! Это же инструмент, им нужно работать...", - делилась исполнительница.

А вот ухаживать за внешностью с помощью косметических препаратов Надежда считает своей прямо обязанностью. Она регулярно делает дома маски, пользуется самыми лучшими кремами, а также поддерживает красоту не только снаружи, но и изнутри. Кадышева правильно питается. В ее рацион входит большое количество свежих фруктов и овощей. "Я готовлю каждый день и делаю все на раз, все успеваю, потому что встаю в шесть утра!", - хвасталась исполнительница.