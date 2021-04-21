Вопрос дня: Что важного лично для себя вы услышали от президента?

Не пропустили речь главы государства и те, кто в полдень двигался в столичном метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эдуард БОЯКОВ, худрук МХАТа:

- Меня порадовали слова про духовно-нравственные ценности, которые кое-где забывают, а нас они делают сильнее. И отдельная история о создании президентского фонда культурных инициатив.

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Зеленский - Табаки. Милитарист и певец «бремени белого человека» Киплинг - «великий писатель».

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ, публицист:

- Рад, что всем моим школярам дадут по 10 тысяч. Будьте многодетными родителями - и такие объявления будут радовать вас втрое, вчетверо и впятеро.

Александр ВОЛГА, экс-депутат Рады:

- Путин строит социальное государство. Акцент на рыночный способ производства и на социальный способ распределения - путь скандинавов.

Роман ПЛЮТА, глава «Православного союза»:

- Слова о поддержке семьи и о решение демографической проблемы оставляют надежду на то, что русский народ перестанет вымирать такими темпами.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро:

- Хорошо, что обозначена тревога за рост цен на продукты. И я рада за тех, у кого маленькие дети: летний отдых им обеспечат.

Сергей МАРКОВ, директор Института политисследований:

- Меня потрясла новость о высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга. Я бы еще добавил трассу на юг. И еще из неожиданного - про газ: знаю, какая там огромная бюрократия, с каким трудом люди подключают газ.

Евгений БУНИМОВИЧ, депутат Мосгордумы:

- Очень важно сказанное по алиментам и выплатам неполным семьям. Еще 10 лет назад, когда принималась нацстратегия действий в интересах детства, мы включили туда этот вопрос. Президент обещал добиваться исполнения решений суда по алиментам.