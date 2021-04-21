Рыдающая Елена Проклова довела Леру Кудрявцеву до истерики

Рыдающая актриса срывающимся голосом рассказала о пережитом горе, доведя телеведущую до истерики

Елена Проклова спустя четыре года вновь пришла к Лере Кудрявцевой, чтобы раскрыть свою страшную тайну. Рыдающая актриса срывающимся голосом рассказала о пережитом горе, доведя телеведущую до истерики.

В декабре 2016 года Елена Проклова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой, где поделилась со звездой сокровенным. Однако свою главную тайну тогда знаменитость раскрыть отказалась. Но боль, которую испытывает 67-летняя актриса, не дает ей покоя долгие годы. Вот почему Елена Игоревна вновь пришла к телеведущей.

Она поведала, через какой ужас ей пришлось пройти. "Это очень трудно, когда тебе мало лет, когда ты ничего про это не знаешь! Несчастливая у меня женская судьба…", - рыдая, сообщила знаменитость в анонсе программы "Секрет на миллион" на канале НТВ. О том, что же произошло на самом деле, станет известно 24 апреля в эфире передачи.

Откровения знаменитости довели ее собеседницу до истерики. Сначала Лера от слез не могла произнести ни слова. А потом зарыдала вместе с гостьей.

Напомним, Елена Проклова не зря считалась одним из главных секс-символов СССР. Эффектная актриса сводила с ума десятки мужчин, у нее были бурные романы с известными актерами. Ради красавицы-блондинки они бросали семьи. Роскошная актриса так и притягивала к себе мужчин, которые в прямом смысле теряли из-за нее головы.

В 1981 году Проклова снималась у Аллы Суриковой в фильме "Будьте моим мужем". Кроме Елены в главных ролях были задействованы Андрей Миронов и сын художника Александра Адамовича - Филипп. И если о романе Прокловой с Мироновым знали все вокруг, то с художником все было иначе. На съемочную площадку Александр пришел совершенно случайно. Его сын Филипп играл ребенка главной героини. Однажды Адамович решил проведать мальчика. Говорят, когда он увидел Проклову, то это была любовь с первого взгляда.

"Лена сразу дала Миронову от ворот поворот. Андрей пытался что-то изменить, но Елена была непреклонна. Она уже любила другого", - делилась Сурикова.

Сама Проклова отмечала, что Миронов был ее воздыхателем. "Ну что поделать: вот приехал такой Адамович, да, я влюбилась, потеряла голову и сказала Миронову: «Андрюша, извини, это все, конец». Потом еще долго были с его стороны и страдания, и уговоры, но вот я такой человек", - признавалась звезда.

Адамович ради Прокловой ушел из семьи, оставив двоих детей. Но через два года, когда любовь актрисы к нему стала остывать, попросился назад к жене. "Леночка Проклова - рукодельница. Адамович бросил жену-француженку ради Ленки. Он влюбился смертельно и остался с ней на несколько лет. В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи. Это отмечали все, кто с ней работал", - делилась Сурикова.

Режиссер заверила: не влюбиться в Проклову было невозможно. "Между актерами, которые играют в любовь всегда возникает такое, натяжение что ли. И Андрей Миронов был влюблен в Лену. Потому что, когда они тянули руки над электроплитой в одной из сцен, чувствовалось влечение", - сказала она.

Елена Игоревна говорила, что у нее были романы с Андреем Мироновым, Олегом Янковским, Михайем Волонтиром и Олегом Табаковым. Она попросила прощения у жен знаменитых актеров. "Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носит такой «вторичный характер»", - признавалась актриса.