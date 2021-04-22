Нес ли Ленин бревно на субботнике?

Но реальная фотография только одна. Фото: РИА Новости

Отношение к Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину менялось, биография вождя редактировалась, а потому часто непонятно, что из написанного правда, а что вымысел. Некоторые из легенд «КП» проверила в архивах.

Орден для Ильича

Долгие годы оставалось неясным, откуда у Ильича орден Красного Знамени. Вроде никогда не награждали, а на похоронах - появился.

Загадку задумал разрешить в 1962 году Институт марксизма-ленинизма. Он обратился в Центральный Комитет компартии с запросом: был у Ленина орден или нет? 31 августа 1962 года Главное архивное управление при Совмине СССР сообщило: «25 января 1924 года Военно-академические курсы высшего комсостава Красной Армии обратились к начальнику командного отдела штаба РККА с просьбой «Выдать один орден Красного Знамени с прикреплением к венку, который будет возложен от курсов на гроб Владимира Ильича Ленина».

В тот же день в 23.00 по распоряжению «2-го помощника начштаба республики Гарфа был выдан знак ордена Красного Знамени за № 14599». Его и возложили на гроб Ленина вместе с венком.

11 месяцев спустя в адрес зампредседателя Реввоенсовета Михаила Фрунзе обратились из 3-го отдела РККА. Напоминая про письмо от курсантов высшего комсостава, 3-й отдел уточнял, что «в дальнейшем этот орден был прикреплен на грудь тов. Ленина и тем самым Владимир Ильич был награжден орденом Красного Знамени».

То есть орден у Ленина появился после смерти.

Беспомощный паралитик?

Ленин в Горках. 1923 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В перестройку образ Ленина на излете его жизни создали такой: беспомощный человек в кресле-качалке под присмотром Крупской. Так ли это?

Врач Ленина, невропатолог Василий Крамер, в 1924-м оставил две записки, которые долгое время находились под грифом «секретно». Вот несколько выдержек из этих записей, о которых впервые упоминает в декабре 1935 года начальник Лечебно-санаторного управления Кремля Ходоровский.

«После операции не беспокоившей его пули (в апреле 1922-го Ленину удалили одну из пуль, попавших в него в августе 1918 года. - Ред.) Владимир Ильич вдруг неожиданно поправился - головные боли, так беспокоившие его до этого, прошли, улучшились и другие признаки болезни: внимание, память, общее расположение духа...»

Крамер подробно описывает последствия припадков, которые выразились в полной потери речи и параличе правых конечностей. Но в мае произошло улучшение, и Ленина перевезли в Горки, где он «довольно хорошо повторял отдельные буквы и слога». А в октябре вождь мог «самостоятельно, держась левой рукой за перила, спускаться со второго этажа на первый» и «научился владеть при письме левой рукой».

Крамер писал, что в декабре 1923-го Ленин «мог также читать», и «мы, врачи, могли с трудом объяснить его достижения». Невропатолог отмечал, что «все шло не по трафарету».

Таскал или нет?

Советские живописцы нарисовали множество картин, посвященных Ильичу на субботнике. Картина «В. И. Ленин на субботнике в Кремле»

Сейчас многие думают, что субботники, когда люди начали работать за идею, а не за деньги, - инициатива Ленина. И сразу вспоминают, как он нес бревно на Красной площади. Но... может, это выдумки ради пропаганды?

Субботники придумал не Ленин, а 13 коммунистов депо Москва-Сортировочная 12 апреля 1919 года. Ильич идею подхватил. Написал статью «Великий почин», а 1 мая 1920 года организовал субботник на территории Кремля. Трудиться вышли курсанты первых кремлевских пулеметных курсов и руководство страны.

Ленин действительно еще с семью соратниками и бойцами перенес несколько десятков бревен для растопки. Этому есть не только устные свидетельства (например, комиссара И. Борисова и курсанта Пермякова), но и как минимум один снимок (см. фото). Любопытно, что потом немало людей утверждали, будто именно они тащили вместе с Ильичом тяжелый ствол. Но на всех «участников» бревен точно бы не хватило.

Ненавистные немецкие профессора

После покушения и ранения Ленина долго лечили. В народе говорили: мол, немецкие профессора погубили Ильича, недаром он им не доверял. А что на самом деле?

15 июня 1922 года Ленин пишет записку Сталину:

«Покорнейшая просьба освободить меня от Клемперера. Чрезмерная осторожность может довести до беды. Я согласен послать его в научную командировку. Прошу избавить меня от Ферстера. Своими врачами Крамером и Кожевниковым я доволен сверх избытка. Русские люди вынести немецкую аккуратность не в состоянии, а в консультировании Ферстер и Клемперер участвовали достаточно».

Пять дней спустя в записке все тому же Сталину Ильич уже предлагает или выслать врачей в Германию, или поручить за ними надзор.

Как реагируют лидеры Страны Советов на «капризы» вождя, не желающего «немецкого» лечения?

20 июня 1922 глава Реввоенсовета Троцкий пишет:

«По тону записка весьма утешительна. Ибо свидетельствует о «бдительности», но согласиться на эти предложения нельзя».

Глава Петросовета Зиновьев добавляет:

«Немцев - оставить. Ильичу - для утешения - сообщить, что намечен осмотр 80 товарищей, ранее осмотренных немцами, и ряда больных товарищей сверх того».

Сталин ставит визу «согласен». Каменев - «правильно».

Немецких профессоров оставили. И они регулярно консультировали Ленина в последние полтора года его жизни.