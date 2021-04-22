Perseverance постарался: Кислорода на Марсе стало почти на 6 граммов больше

Если что, то марсоход за марсианский год запасется кислородом на несколько часов.

В NASA не стали тянуть с задуманным экспериментом. Провели его 20 апреля 2021 года – на 60-й марсианский день (sol) пребывания марсохода Perseverance на соседней планете. А именно впервые добыли там кислород – с помощью подручных средств, что называется. Извлекли из местной атмосферы, совершенно непригодной для дыхания. О чем специалисты американского космического агентства сообщили на своем сайте.

В ходе эксперимента под названием MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) доставленный на Марс небольшой прибор размером с автомобильный аккумулятор извлекал кислород, нагревая углекислый газа до температуры примерно в 800 градусов Цельсия. В результате термохимической реакции удается «отщепить» от молекул углекислого газа (СО2) атомы кислорода, соединить их попарно в молекулы кислорода (О2) и утилизировать их. Побочный продукт – угарный газ (СО) улетучивается в марсианскую атмосферу.

Экспериментальный прибор для добычи кислорода из марсианского углекислого гназа.

Примерно за час работы в тестовом режиме резервуар прибора всосал 5,37 граммов кислорода. Обычному человеку его хватило бы, чтобы дышать 10 минут. Реальная же производительность «кислородной фабрики» 10 граммов кислорода в час.

Прибор сначала разогревали, потом он начал продуктивно работать и примерно за час добыл чуть больше 5 граммов кислорода.

Специалисты намерены провести еще 9 экспериментов и добыть в итоге около 100 граммов кислорода.

Газ, полученный на месте, пригодится не только для дыхания будущих колонистов, но и для того, чтобы вернуть их на Землю. Если кто захочет, конечно.

В NASA подсчитали: на обратную дорогу необходимо 25 метрических тонн кислорода – в качестве окислителя для 7 тонн ракетного топлива. Топливо, скорее всего, придется привезти с Земли. А вот кислород вполне реально добыть непосредственно на Марсе. Чтобы не тратиться на его доставку.

Конечно, добывать кислород будет уже не тот прибор, который сейчас «газует» на соседней планете, а куда более мощная установка – в 10 раз крупнее нынешней демонстрационной.

Кстати, четырем «марсианам», к примеру, на год, чтобы только дышать, хватило бы и тонны кислорода, произведенного MOXIE, - сообщил разработчик эксперимента Майкл Хетч (Michael Hecht) из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology’s Haystack Observatory).

Нынешний эксперимент назвали в NASA "жизненно важным в направлении переработки углекислого газа в кислород на Марсе", посчитали, что "полученные ...результаты приближают к цели - увидеть людей на Марсе" . А вот руководителя Института космической политики Ивана Моисеева успех американцев не впечатлил. «Это демонстрационный эксперимент, марсоходу кислород не нужен. Это популяризация. Просто чтобы людям было интересно», - отметил он в беседе с телеканалом «360».

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Есть ли жизнь на Марсе? Не узнаем раньше середины 30-х годов нынешнего века.

Напомню. Perseverance был мягко опущен в районе марсианского кратера Езеро (Jezero Crater) 18 февраля 2021 года. На что руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин быстро отреагировал «поздравительной открыткой».

Позравительная "открытка": от РРогозина - NASA.

Кратер Езеро, диаметр которого оставляет примерно 45 километров, расположен на западной окраине равнины Изида (Isidis Planitia), протянувшейся к северу от марсианского экватора. Ученые полагают: когда-то давным-давно – эдак 3,5 миллиардов лет назад – здесь текла река, впадала в озеро. Кратер вроде бы образовался там, где была дельта доисторической реки. В ее окрестностях и собираются заняться главным - искать следы былой марсианской жизни, собирая образцы с помощью инструментов марсохода. Ученые рассчитывают найти хотя бы окаменевшие останки простейших микроорганизмов.

Место посадки Perseverance .

Запланировано заполнить несколько десятков контейнеров: упаковать их, чтобы потом загрузить в ракету, которая доставит образцы на Землю – в ходе другой миссии под названием Mars Sample Return. Она намечена чуть ли не на середину 30-х годов нынешнего века.

Дрон-вертолет Ingenuity (Изобретательность), доставленный под «брюхом» марсохода, на днях совершил уже второй полет. Во время первого – он оторвался от поверхности, завис и сел. А во время второго полета поднялся на высоту в пять метров, отлетел в сторону на два метра, потом вернулся на место – откуда стартовал. А многие, включая писателя-фантаста Лукьяненко, не верили, что вертолет взлетит в атмосфере Марса, плотность которой у поверхности составляет примерно 1 процент земной. Подставился, однако.