Хотели собрать полмиллиона, а вышло 6 тысяч: Как несанкционированная акция в Москве обернулась пшиком

Собравшиеся для порядка поскандировали речевки и отправились гулять по городу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Это будет самая массовая акция», - прогнозировал «министр иностранных дел Навального» Леонид Волков в своем интернет-стриме. Но что-то пошло не так. По подсчетам МВД за 21 апреля по всей стране на улицы вышли 14,4 тысяч человек. И это как-то не вяжется с цифрами с сайта, на котором соратники Алексея Навального призывали регистрироваться потенциальных участников всероссийской акции.

По подсчетам МВД за 21 апреля по всей стране на улицы вышли 14,4 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

«Нам надо набрать 500 тысяч, - говорили они. – И тогда мы свернем горы. И режим заодно».

На момент написания этих строк на сайте было 466 тысяч человек. На московских улицах – шесть тысяч.

По весне и ОМОН оттаивает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планов было громадье – собраться в двух точках и с разных сторон зайти на Кремль, который организаторы завуалированно назвали Манежной площадью. И среди тех, кто пришел к метро «Арбатская», действительно были наивные юноши, полагавшие, что им ничто не помешает дойти до Красной площади.

Московская полиция в среду была до тошноты корректна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Там группа молодых людей собиралась выложить своими телами слово «Врача» - этот план они тихо обсуждали на выходе из подземки. Но дойдя до Библиотеки имени Ленина поняли, что кордон полиции им не прорвать. Да и вид бойцов Росгвардии охладил их пыл, и перфоманс решено было перенести.

Собственно, рекордно низкая численность протестов еще раз доказала, что Навальный – это не та протестная повестка, по которой на улицу выйдут десятки тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

Собравшиеся для порядка поскандировали речевки и отправились гулять по городу, повинуясь указаниям в Телеграме и заводилам в толпе.

- Свободы не хватает, - убеждал меня один юный революционер по дороге от Воздвиженки до Тверской.

- Независимых СМИ, - уверял другой.

- Честных судов, - говорил третий.

- А Навальный? – удивлялся я.

- Да, и Навальному – свободу!

Планов было громадье – собраться в двух точках и с разных сторон зайти на Кремль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я давно привык, что молодой «ядерный электорат» Навального не способен конкретизировать свои «хотелки». Для одних незаконная акция – это веселое приключение, для других – мода, для третьих – возможность самоутвердиться. И это нормально для молодежи, она горяча и пассионарна, у большинства это проходит с возрастом. Ненормально, когда этим пользуются взрослые дяди, которые, драпая за границу, призывают в электронной рассылке «не бояться ни уголовной ответственности, ни возможных конфликтов с полицией».

Никакого устрашения, никаких массовых арестов, никаких провокационных кадров для западной аудитории Фото: Иван МАКЕЕВ

Силовики, к слову, показали, что вполне можно обходиться и без жесткого «винтилова», которое они демонстрировали зимой. Я ничего не имею против применения силы к радикалам, провоцирующим физическое противостояние с ОМОНом. Но когда под дубинку попадает немощный студиоз, к его неспелому протесты примыкают еще как минимум два человека – мама и папа. И это то, что произошло в свое время в Белоруссии.

Московская полиция в среду была до тошноты корректна, наверняка разочаровав огромную массу иностранных журналистов, готовивших репортаж о массовых избиениях на фоне Кремля. Но его, избиения, так и не случилось.

Для одних незаконная акция – это веселое приключение, для других – мода, для третьих – возможность самоутвердиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силовики показали, что можно без «жести» раскалывать толпу на много маленьких потоков, рассеивая их по столичным улочкам до тех пор, пока они полностью не «рассосутся». И эта тактика сработала. Никакого устрашения, никаких массовых арестов, никаких провокационных кадров для западной аудитории. Ничего, на что рассчитывали бежавшие за бугор «лидеры» оппозиции.

Силовики показали, что можно без «жести» раскалывать толпу на много маленьких потоков, рассеивая их по столичным улочкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собственно, рекордно низкая численность протестов еще раз доказала, что Навальный – это не та протестная повестка, по которой на улицу выйдут десятки тысяч. Не близок он простому народу. От него Навальный и Ко давно оторвались.