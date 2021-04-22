Знаменитый артист разоблачил шоу "Маска"

Фото: кадр шоу "Маска"

Совсем скоро станут известны все финалисты шоу "Маска". Осталось всего пять участников - обворожительная Змея, смешная Неваляшка, харизматичный Крокодил, неподражаемый Заяц и многогранная Лама. Напряжение нарастает не по дням, а по часам. Чем ближе финал, тем больше звезды паникуют и завидуют друг другу.

Телезрители с нетерпением ждут момента истины в шоу "Маска". 25 апреля 2021 года состоится второй полуфинал. Меж тем знаменитый поэт-песенник Илья Резник уличил участников передачи в пении под фонограмму.

"Артисты так микрофон там держат, что нет ощущения, что они живьем поют. Как им в таких костюмах и в масках живьем петь? Там ко рту и микрофон не поднести! Но передача нарядная. Есть кураж какой-то! Это интересно", - цитирует звездe Собеседник.Ru.

Ранее режиссер-постановщик номеров раскрыл секреты закулисья. "На площадке на звезд нахлобучили по 10-20 килограммов сверху. Кто-то видел только в пол, кто-то в бок... Периодически всем звездам в масках становилось плохо - у кого-то работали встроенные вентиляторы, у кого-то нет... Понятно, что пока три шажочка сделаешь по сцене, надышишь углекислый газ, нагреют софиты - парилка ужасная. Участники, конечно, трудяги. А представьте, когда танцевальные номера!", - цитирует "СтарХит" Антона Давыденко.

Артисты, по его словам, просят перерыв, чтобы продышаться. "Если совсем худо себя ощущали, то вместо маски надевали козырек, который полностью закрывал лицо. Конечно, случались моменты, когда никаких сил не хватало", - добавил Давыденко.

Он сообщил, что чем ближе финал, тем больше у всех начинается паника. "Может, это азарт, вкус близкой победы. С восьмой программы все начали вдруг сравнивать, у кого больше реквизита, чуть ли не завидовали. Постоянно спрашивали, а это чье, а это кому?", - сообщил режиссер.