Эксперт: Акция оппозиции провалилась с треском – не знали куда и за кем идти

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве, Петербурге и еще в ряде крупных российских городов прошли несанкционированные акции, целью которых было поддержать отбывающего срок во Владимирской области Алексея Навального. По официальным данным, в Москве было зафиксировано около 6 тысяч протестующих, в Питере около 4.5 тысяч, во всех остальных российских городах около 14 тысяч. А ведь далекие от российских столиц организаторы в соцсетях заявляли, что полстраны поднимется. Ну, как минимум полмиллиона светлых людей то точно выйдет…

«КП» попросила оценить прошедшие акции известного политолога Марата Баширова.

- До начала сегодняшних акций в поддержку Навального проходила информация, что по всей стране выйдут десятки, сотни тысяч людей – что в итоге?

- Замах оказался шире, чем удар. Но есть вопрос, который возникает не только у сторонних наблюдателей, политологов: а куда ушли направленные на «протест» деньги? Ведь помимо донатов были, не исключено, и иные привлеченные средства. Как можно предположить, люди, которые входят в руководство ФБК, понимают, что совсем скоро их организацию могут в России признать экстремисткой.

- Пока не признали.

- Есть представление прокуратуры, нужно решение суда. Это, полагаю, вопрос не долгого времени.

- Вы полагаете, эти гуляния – финальный, не очень звучный аккорд?

- Аккорд, скорее всего, именно завершающий. Есть ощущение, что вскоре от ФБК отвернутся. Одно дело - работать с организацией, которая действует в правовом поле. Среди гражданских сообществ. Другое дело, когда ты переводишь деньги - а в этой истории без денег вообще ничего не происходит – организации, которая занимается экстремизмом. Ты не просто 10 раз подумаешь. Ты, наверное, спросишь у 10 друзей и получишь 10 ответов «не ввязывайся в эту историю»! Потому что экстремизм – это разрушение государства. С этим не хочет связываться почти никто. Политическая борьба и экстремизм – разные вещи.

- Вы увидели, что сегодняшние акции были хоть как-то и кем-то организованы и к чему-то вели?

- Были те, кто, возможно, считали себя организаторами, но это не те люди, которые организовывали противодействие силовикам, например, в январе. Было немало фриков. В какой-то момент во главе оказался какой-то дед в трусах с повязкой на голове, размахивающий флагом.

- В январе были попытки силового противодействия правоохранительным органам - сейчас уже нет?

- Протест сдулся, многие увидели, что в январе были явно подкупленные люди, которые шли на прямое столкновение с силовиками. И они в большинстве своем были выявлены, задержаны, и им были предъявлены уголовные обвинения. И, скорее всего, они сядут. А силовики, оценивая возможную жесткость действий, сначала анализируют поведение толпы. То, что я видел в среду в Москве - это в большинстве своем были студенты, фрики и некоторое количество бабушек с дедушками, которые всегда бродят по митингам в столицах. И дискутируют с ОМОНом.

- Таких не разгоняют?

- Эта не та группа опасности, чтобы против них применять жесткие меры. Потому задержания были выборочными. Но не было решения о разгоне.

- Толпу легко вести?

- Достаточно легко, если у вас в авангарде человек 10 активистов - и в хвосте еще человек 10. И между ними постоянная связь. И тогда вы сможете вести толпу в несколько тысяч человек. И будет казаться, что у этой толпы есть цель. А здесь и силовики сработали на упреждение, но главное, кто-то не нанял этих людей, которые поведут за собой. И вновь возвращаемся к вопросу, а куда делись огромные деньги, выделенные на вот это все?

- Супруга Навального Юлия в центре Москвы появилась, но центром организации протеста не стала.

- Кто-то назовет это осторожностью, кто-то трусостью. Но ее задачей, думаю, было просто засветиться – и чтобы ее не задержали. Впрочем, когда ты ходишь в толпе из нескольких сот или тысяч человек, никто не знает, что тут рядом жена или мама оппозиционера – ну кроме журналистов. Делается все это как правило для пиара, для картинки. Жена появилась, засветилась, и вскоре удалилась.

- Вы сказали, что этот протест сдулся.

- Давайте разделим. Протестные настроения в обществе есть. Среди молодежи они довольно велики - и это закономерно для многих времен. Сегодня силовики показали, что можно разъяснять спокойно, где грань нарушения закона. Протесты, возможно, еще будут, но на организации, которая их затевала, похоже, можно ставить крест.

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