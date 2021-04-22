«Из-за стресса и нервов»: Брошенный Бузовой Давид Манукян похудел на 18 килограммов

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе этого года. Фото: Инстаграм.

Давид Манукян после разрыва с Ольгой Бузовой радикально преобразился: блогер похудел на 18 килограммов. Ходили слухи, что экс-жених поющей телеведущей сделал липосакцию – откачал лишний жир и «вылепил» кубики на прессе. Дава не скрывает, что действительно пошел в клинику и лег под нож пластического хирурга. Но, по его словам, это была вынужденная мера.

- Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путем, так как диеты и другие методы тут бессильны. Спустя два месяца есть результат, который можно потихоньку показывать, - рассказал Дава «СтарХиту».

Преображение обошлось блогеру дорого: за операцию он заплатил около миллиона рублей. Зато в итоге скинул 18 кило. Шесть из них «сгорели» еще до операции, когда Дава участвовал в проекте «Танцы со звездами». Еще пять исчезли за счет хирургического вмешательства. Остальные семь ушли благодаря диете. Сейчас Дава продолжает активно худеть: следит за питанием и занимается спортом.

Расставшись с Бузовой, Манукян не устает рассказывать, как дорого ему обходилась Оля. Цветы, подарки, кутюрные сумки – на презенты возлюбленной уходила львиная доля его гонораров. Зато теперь Манукян может позволить тратить деньги на себя, любимого. В ближайшее время Давид собирается купить новый дорогой автомобиль.

- Я стал очень много экономить и просто понял, как много денег тратил, - поделился недавно с поклонниками Манукян.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались во время празднования дня рождения телеведущей 22 января. Об этом Ольга объявила, как водится, через Инстаграм.

- Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи, - рассказала Бузова в соцсети, намекнув, что Манукян изменял ей и поднимал на нее руку.