Немецкую партию «Альтернатива для Германии» обвинили в «тупом национализме»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обнародовала программу, с которой будет бороться за места в бундестаге на предстоящих выборах. Основными ее положениями является критика действий действующего правительства и требование по выходу Германии из состава Евросоюза.

«Мы считаем необходимым выход ФРГ из состава ЕС и основание нового европейского сообщества на основе единых интересов и единой экономики», – говорится в программном заявлении АдГ.

Помимо этого партия планирует навести порядок в сфере миграционного законодательства, намереваясь добиться запрета на переселение в страну родственников уже принятых беженцев, возобновления проверки документов на границах страны и восстановления всех пограничных атрибутов.

Одобренная лидерами партии программа содержит также намерения добиться отказа от использования евро, наложение запрета на строительство минаретов на территории Германии и требования к правительству проводить всенародные референдумы при принятии ключевых в жизни страны решений.

Заявления о намерении идти по пути Dexit (по аналогии с Brexit только для Германии) вызвало критику со стороны некоторых политиков.

Так, депутат бундестага от Свободной демократической партии Александр Ламбсдорфф, обвинил АдГ в «тупом национализме», заявив, что Dexit стал бы «концом ЕС и внутреннего рынка».

Сопредседатель АдГ Йорг Мойтен, являющийся с 2017 года членом Европарламента, также против идеи выхода ФРГ из ЕС, отметив, что политическим силам в стране надо активнее сотрудничать с другими партиями внутри Евросоюза.

Согласно соцопросам, на предстоящих в сентябре выборах в бундестаг АдГ может претендовать на 10-12% голосов избирателей. Кто конкретно возглавит партийный список – пока не уточняется.