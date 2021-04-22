Протест в Москве превратился в модный показ

Сотрудник Росгвардии и участники протестной акции на Тверской, 21 апреля 2021 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этим парнем мы на эскалаторе ехали. В метро. Парень лет двадцати в очках и с модной челкой. Я почему-то сразу понял, что он тоже «туда».

Вместе выскочили из перехода Тверской наверх. А там... пустота.

ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ

Всего двадцать минут до начала акции, а вокруг - одни журналистские желтые жилеты. Парень удивился и растерялся.

Пушкинская площадь, куда в своих интернетах созывала народ на несанкционированный митинг оппозиция, оказалась закрыта. Ограда и полиция. Ходу нету. Ну и где теперь собираться?!

Собственно, главный экшн в эти минуты случился на дороге. Черная «Тойота», совершив неуклюжий маневр, врезалась в автозак. Автозаку-то ничего, а у «японки» вся передняя часть всмятку. Так что за неимением других сюжетов камеры какое-то время посмаковали ДТП.

Тем временем из метро начали выходить небольшими группами «протестующие». В-основном люди в возрасте 20-25 лет, немного «школоты» (которая тут же принималась фоткаться «на фоне протеста» и снимать видео для тик-тока).

К вечеру Пушкинскую площадь оцепили сотрудники правопорядка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение людей координировалось через соцсети: не дали собраться у памятника - идем к Манежке! Ну, народ и побрел по Тверской. Несколько раз попытались хором кричать - мол, отпустите Навального (напомним, блогер имел условный срок по делу о мошенничестве, но за нарушение условий (7 раз не являлся на регистрацию по месту жительства) суд заменил его (срок) на реальный).

«А ВОТ МОЙ ПАПА...»

Бородатого парня, который с телефона на длинной палке вел видеотрансляцию в фейсбук (а там - ших-ших! - сыпались лайки), окликнули три мужика. (Трезвые - зуб даю!).

- Слушай, друг, - говорит один. - Мне просто интересно: зачем ты здесь, зачем ты сюда пришел?

- А вы кто?

- Мы просто люди. Работяги обычные. Мебель делаем.

- Так я вам и поверил.

- Думаешь, чекисты мы?

- Думаю, да.

В ответ мужик показал свои ладони. Огромные и грубые, как у актера Василия Шукшина.

- А ты чем занимаешься?

- Мой папа - преподаватель в университете, - ответил молодой человек.

- Это хорошо. А ты-то чем занимаешься?

- Я делаю то, что мне нравится, - с вызовом ответил парень и покосился в экран смартфона (там товарищи писали ему комментарии поддержки).

Я не стал слушать, чем закончится это столкновение двух «цивилизаций» - толпа гуляющих по Тверской становилась все гуще и шла в центр.

Желтые жилеты представителей СМИ теперь видно издалека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕЛЕГРАМ И ЗАВОДЯЩИЕ

Остановились аккурат у отеля «Ритц-Карлтон». Тротуар перекрыла цепь спецназа. На другой стороне улицы - тоже. Школьники тут же радостно полезли на парапеты подземных переходов. (Не удивлюсь, если в четверг они даже на уроки не пошли. В знак протеста).

Народ поулюлюкал. А дальше стало похоже на футбол. На фанатских трибунах всегда есть «заводящие». Ребята, которые начинают какую-то известную всем кричалку, а остальные подхватывают. Вот и у «Карлтона» они тоже были. Уж не знаю - профессионалы своего дела или просто случайные ребята.

И толпа начала кричать. И... ничего не произошло. Бывалые «протестующие» даже опешили. До этого спецназ на такое отвечал мгновенно - самых громких вытаскивали из толпы и разгружали по автозакам. А тут полицейские в шлемах стоят и хоть бы хны!

Потом, правда, появился строй вдоль дороги - чтобы никто не выскочил на проезжую часть.

Толпа проскандировала минут двадцать и тут из телеграма пришла новая директива: идем на Лубянку!

Пошли.

Протестующие в центре Москвы, вечер 21 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УПОРНЫЙ СПЕЦНАЗ

Колонна двинулась по Камергерскому переулку. И это уж совсем выглядело абсурдно: над улочкой висит модная иллюминация, мимо переполненных ресторанов со средним чеком в 3-4 тысячи рублей идут дамы и господа в брендовых одеждах. Так-то - бескомпромиссный протест, но по сути - просто вечерний променад по центру столицы.

Чтоб никто ненароком под машину не попал, Большую Дмитровку пришлось перекрыть.

До самой Лубянки, правда, не дошли. Там тоже стоял спецназ. Но с ним никто даже не спорил. Уж больно вечер был хорош: красивая ночная Москва, прохладно, дождя нет.

Колонна как-то сама собой распалась на более мелкие группы и начала растягиваться к разным станциям метро. Последний очаг «прогулочного сопротивления» разбрелся по Цветному бульвару. Правда дальше проходок под деревьями туда-сюда дело не пошло. Ближе к 22:00 в подземку спустились даже самые стойкие.

А спецназ упорно стоял в стороне и никого не разгонял...

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