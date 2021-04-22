В Дагестане начались работы по 3D-съемке памятников исторического наследия

Цифровые копии помогут специалистам при проведении реставрации памятников. Фото: предоставлено Катарско-российским центром сотрудничества

Работы по 3D-съемке исторических памятников стартовали благодаря трехстороннему соглашению между Дагестанским государственным университетом (ДГУ), группой компаний по производству беспилотных летательных аппаратов «Геоскан» и Катарско-российским центром сотрудничества (QRCC).

Цель совместного проекта — создать трехмерные модели для последующего изучения архитектурного наследия Дагестана. Цифровые копии также помогут специалистам, в числе которых — профессора и ученые из университета Катара, при проведении реставрации памятников. Кроме того, сохранят для потомков разрушающиеся культурные объекты. 3D-модели появятся у Кала-Корейши, Дербентской Джума-мечети, Датунского храма и других архитектурных объектов Дагестана.

Северокавказская республика обладает богатейшим историческим наследием мусульманской культуры и арабской письменности, поэтому среди основных задач сотрудничества — не только изучение культурных объектов Дагестана, но и их популяризация в арабских странах. Проект будет способствовать объединению арабистов со всего мира для изучения исторических памятников и развития научного международного сотрудничества. Так, уже в этом году ученые из университета Хамада бин Халифа (Катар) планируют первую исследовательскую поездку в Дагестан для знакомства с памятниками и продолжения научного сотрудничества.

Фото: предоставлено Катарско-российским центром сотрудничества

Для создания виртуальных двойников используется наземная и аэрофотосъемка беспилотным комплексом Gemini. Установленная на маневренном беспилотнике камера с максимальным разрешением в 20,1 Мпикс делает фотографии высокого качества: детализация обычно составляет 3 см/пикс.

В этот раз съемки проходят на сверхнизких высотах (до 100 м), и полученное разрешение снимков составит 1 см/пикс, что позволит максимально точно передать мельчайшие детали. Впоследствии весь массив данных будет обработан Agisoft Metashape — программным обеспечением, разработанным компанией «Геоскан» специально для создания высокодетализированных 3D-моделей по снимкам.