Началась оценка социальных проектов, воплощенных в жизнь с помощью президентских грантов до конца 2020 году

По итогам оценки будет сформирован список 100 лучших проектов Фото: предоставлено Фондом президентских грантов

Фонд президентских грантов начал экспертную оценку результатов проектов-победителей 2020 года. Это социальные, волонтерские и благотворительные проекты, авторы которых получили президентские гранты в прошлом году.

На портале оценка.гранты.рф размещена информация о результатах более четырех тысяч проектов, которые завершились до 31 декабря 2020 года.

- Оценка позволит выявить социальный эффект от их реализации и определить, насколько качественно они выполнены. По итогам будет также сформирован список 100 лучших проектов, - отмечают в Фонде президентских грантов.

В ходе проверки проекты оценивают независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, а также люди с активной жизненной позицией. Методика оценки подробно описана на сайте президентскиегранты.рф. Предполагается, что завершится экспертная оценка до 20 июня.

Кстати, в соответствии с законом результаты проводимой оценки могут быть основанием для включения НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

В 2019 и 2020 годах была проведена независимая оценка 6,7 тысяч проектов-победителей конкурса предыдущих лет.

По ее итогам выяснилось, что большинство - 79,7 % - инициатив были реализованы успешно. Еще 17,7 % получили оценку "удовлетворительно", а результаты 2,6 % проектов были признаны неудовлетворительными.

В 2019 и 2020 годах по 100 проектов были признаны лучшими.