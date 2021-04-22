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Экономика22 апреля 2021 12:46

На ПМЭФ-2021 будет работать Гостиная губернаторов

Это коммуникационная площадка для делового общения глав российских регионов
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Это коммуникационная площадка для делового общения глав российских регионов

Это коммуникационная площадка для делового общения глав российских регионов

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2-5 июня, будет организована специальная коммуникационная площадка для делового общения с главами российских регионов – Гостиная губернаторов, генеральным партнером которой пятый год подряд выступит государственная компания «Автодор».

В этом году в рамках программы Гостиной губернаторов компания «Автодор» планирует провести традиционный деловой обед с участием представителей органов государственной власти и инвестсообщества, где будут представлены новые инвестиционные проекты в области дорожного строительства, обсуждено сотрудничество с потенциальными партнерами, в частности с лидерами ряда областей России и представителями бизнеса.

- Госкомпания «Автодор» развивает федеральную сеть скоростных дорог. В этом году мы приступаем к строительству скоростной трассы М-12. Она пройдет по территории пяти субъектов Российской Федерации и позволит развивать их экономику, привлекать туристов. Мы готовы реализовывать и другие масштабные проекты, открыты для предложений инвесторов и регионов, – отметил председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Кроме этого, теме государственно-частного партнерства и реализации масштабных дорожных планов будет посвящена одна из сессий деловой программы ПМЭФ-2021. Участники дискуссии обсудят амбициозные задачи по реализации масштабных инфраструктурных проектов в дорожной отрасли с привлечением внебюджетного финансирования и создание комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях.

В 2016 году на ПМЭФ был опробован новый формат делового общения руководителей регионов России – Гостиная губернаторов. Площадка успешно зарекомендовала себя как место для проведения деловых встреч и неформального общения руководителей субъектов Российской Федерации, презентации экономических, туристических и культурных возможностей регионов.

Расписание работы Гостиной губернаторов опубликовано на официальном сайте Форума: forumspb.com.

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