Более 1300 молодых специалистов «Роснефти» прошли на второй этап научно-технической конференции

Фото: Архив ПАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» провела региональный этап Научно-технической конференции молодых специалистов. Проекты 1329 работников прошли в следующий этап – кустовую научно-техническую конференцию (КНТК), которая пройдет в восьми организациях компании – «РН – Краснодарнефтегаз», «Удмуртнефть», «Самотлорнефтегаз», Куйбышевском НПЗ, «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт», «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», «РН –БашНИПИнефть» и Дальневосточном центре судостроения и судоремонта. Итоговая – третья – межрегиональная НТК молодых специалистов планируется в ноябре 2021 года.

Обратим внимание, что нефтяная компания проводит научно-технические конференции уже 16 лет. За победу борются молодые специалисты предприятия с опытом работы от 1 до 3 лет.

Задача научно-технической конференции – выявление и поощрение молодежи с высоким потенциалом. Молодым специалистам компании предоставляется возможность развивать профессионально-технические компетенции, повышается их мотивация к решению современных производственных задач; молодые специалисты вовлекаются в инновационную исследовательскую и проектную деятельность. В этом году региональные научно-технические конференции прошли в 94 дочерних организациях компании, где приняли участие 3129 молодых сотрудников. Работы участников оценивались по критериям: актуальность и новизна, практическая значимость, экономическая целесообразность.

Фото: Архив ПАО «НК «Роснефть»

По результатам научно-технических конференций отбираются наиболее успешные разработки молодых специалистов, которые рекомендуются для внедрения в производство. Внедрение разработок, приносящих экономический эффект производственной деятельности – один из ключевых результатов проведения НТК.

Ноу-хау молодых специалистов, отобранные по итогам конференции 2018 года, уже принесли «Роснефти» экономический эффект в размере 275 млн рублей. По итогам Межрегиональной научно-технической конференции 2020 года, 89 проектов молодых специалистов «Роснефти» рекомендованы к внедрению в производство на объектах компании.