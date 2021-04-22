Шойгу проверяет боеготовность Крыма

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Эти учения военные профессионалы называют межвидовыми. Почему? Да потому, что в них принимают участие представители разных видов вооруженных сил и родов войск - сухопутчики, моряки, летчики, десантники.

Так вот в четверг они разыгрывали основой этап грандиозной "войнушки" - отражение нападения супостатов на полуостров. Сразу после прибытия в Крым Шойгу на вертушке облетел районы дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям.

Накануне войска (силы), привлекаемые к манёврам, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолёты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии Воздушно-десантных войск, они убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.

Министр заслушал доклад командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова о плане действий войск. А затем взревели движки танков и самолетов, рванули в море корабли. Загромыхал огромный, примыкающий к морю, крымский полигон "Опук".

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Полигон «Опук» расположен на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Его размеры: по фронту – 30 км, в глубину – 15 км. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», проводить высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.