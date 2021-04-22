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В мире22 апреля 2021 13:32

Семилетний мальчик убедил родителей не выкидывать старую картину. Это оказался раритет XVII века

Пока эксперты не берутся оценить даже примерную стоимость полотна
Евгений СУЧКОВ
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Кадр из телешоу БиБиСи "The Repair Shop", в котором эксперты привели в порядок портрет монарха.

Кадр из телешоу БиБиСи "The Repair Shop", в котором эксперты привели в порядок портрет монарха.

Увлечение историей может оказаться очень полезным. Эту аксиому весьма успешно доказал семилетний Дилан Мэггс из Англии, - пишет The Telegraph.

С раннего детства его притягивала картина, висевшая на стене в столовой дома его бабушки и дедушки по материнской линии. На ней был изображен, как ему казалось в младенчестве, «веселый дяденька», которого дед называл своим другом «Чарли-боем».

Когда пожилых родственников не стало, дом вместе с картиной и всем остальным унаследовала мать Дилана Елизавета Велла. В отличие от сына ей темная мрачная картина никогда не нравилась. Она всю жизнь была уверена, что это портрет какого-то прародителя из XIX века. Поначалу хотела отнести полотно на свалку вместе с другим старьем, но сын отговорил. Так «Чарли-бой» отправился в чулан.

Дилан оказался не только любителем искусства, но и интересовался историей. Разглядывая картинки в одной из энциклопедий, он узнал человека на ней — его портрет висел у бабушки и дедушки. Оказалось, что никакой это не предок семьи, а британский монарх Карл II, правивший страной в XVII веке и носивший прозвище «веселый король».

Но на этом открытия не закончились. Мальчик убедил мать отнести полотно в реставрационную мастерскую, где картину и рамку бережно отчистили от налета жира и брызг супа. В результате оказалось, что на стене пожилых британцев годами висел настоящий музейный шедевр — прижизненный портрет монарха. К XVII веку относится и рама, покрытая сусальным золотом.

Ведущая шоу «Мастерская» (The Repair Shop) Лючия Скалиси, занимавшаяся реставрацией, уверена, что находка - портрет неизвестного художника, основанный на гравюре знаменитого мастера Роберта Пика.

Назвать стоимость антиквариата эксперт не решилась, но, несомненно речь идет об очень ценном и редком произведении искусства, достойном украшать не столовую, а картинную галерею в музее.

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