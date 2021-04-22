«Без лишних заявлений и волокиты»: правительство разработает систему поддержки семей с детьми

Премьер Михаил Мишустин дал поручения правительству по итогам послания президента к Федеральному собранию. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин дал поручения правительству по итогам послания президента к Федеральному собранию.

- Выполнение положений послания - безусловный ориентир для работы правительства. Не надо ждать формального выхода поручений, все задачи президент обозначил. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу, - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер сообщил, что правительство разработает целостную систему поддержки семей с детьми. Мишустин напомнил, что по решению президента с 1 июля для детей из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет установлена специальная выплата, которая в среднем составит 5650 рублей в месяц. Кроме того, по 10 тысяч рублей получат семьи, в которых есть школьники и дети, собирающиеся 1 сентября в 1 класс.

- Нужно, чтобы родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты, - отметил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что есть также ряд мер по поддержке родителей - будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Теперь он не будет зависеть от трудового стажа и составит 100% заработка.

- А будущие мамы, у которых есть финансовые трудности, если встанут на учет в ранние сроки беременности, будет ежемесячно получать по 6 350 рублей, - сказал премьер.

Еще одно нововведение: в этом году родителям будет возвращаться 50 процентов стоимости детских путевок в летние лагеря.

Мишустин также сообщил, что правительство в течение месяца разработает дополнительные меры для восстановления рынка труда. Речь идет о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса.

Говоря о поручениях президента по поддержке бизнеса, премьер рассказал, что правительство упрощает условия пребывания в России иностранных инвесторов.

- Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Будет исключен этап оформления разрешений на временное проживание, - сказал Мишустин.

Он отметил, что это успешная международная практика.

- Сегодня все страны стараются привлечь инвесторов и высококлассных специалистов для совместных проектов со всего мира. Такое сотрудничество помогает создать новые высокопроизводительные рабочие места, ускорить технологическое обновление экономики, повысить ее конкурентоспособность, - пояснил Мишустин.