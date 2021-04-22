В Латвии русскоязычному население предложили привиться, чтобы «встретиться с прабабушкой и прадедушкой»

Двусмысленные плакаты объяснили ошибкой перевода

«Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой» - плакаты с таким текстом и фотографией известного футболиста сборной Латвии Каспара Горкша появились по всей Риги. Впрочем, провисели они недолго, а рекламному агентству пришлось извиняться за такой креатив, пишет агентство DELFI.

Ведь и правда звучит по меньшей мере двусмысленно. Горкшу почти 40 лет, так что — чисто статистически — его прабабушка и прадедушка давно уже обитают в лучшем из миров. И, стало быть, прививка — лучший способ с ними повидаться. У рекламщиков получилась скорее антиреклама вакцинации.

Неоднозначным креативом отметилось рижское рекламное агентство «Nord DDB Rigа », у которого столичные власти заказали проведение кампании «Два миллиона причин», агитирующей за вакцинацию от коронавируса.

Пикантности всей ситуации добавляет тот факт, что в тексте на латышском — а плакаты изготовили на двух языках — все звучит куда более адекватно. Там футболист спешить встретиться с бабушкой и дедушкой. В Латвии жесткий карантин, по образцу европейского, так что пожилые люди сильно ограничены в перемещениях и общении с другими людьми.

Позже агентство объяснило произошедшее «ошибкой перевода». В настоящее время рекламные материалы исправлены и заменены на корректные версии, а в «Nord DDB Rigа » принесли извинения тем гражданам, чувства которых были задеты.

А сам футболист отметил, что «Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе кампании вакцинации». Каспар напомнил, что похожая ситуация сложилась в Швеции, когда на плакатах появился известный герой интернет-мемов «Харольд, скрывающий боль».

Но если огреху минздрава Стокгольмского региона можно списать на простое незнание молодежной контркультуры, то, в случае рижских рекламщиков несложно увидеть в случившемся второе дно. Особенно учитывая «любовь» истинных балтийцев ко всему русскому. К тому же большинство населения латвийской столицы владеют обоими языками (а многие по-русски разговаривают свободнее, чем по-латышски).

Так что плакаты поправили, а осадочек — остался.