«Выйти в свет»: почему витамина D может не хватать даже на солнце

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Тем не менее, даже такой позитивный витамин может навредить, если не знать некоторых тонкостей – о них расскажет «Комсомольская правда».

Что делает витамин D

Если не углубляться в научные дебри, то витамин D – это название группы жирорастворимых биологически активных веществ. В нашем организме он присутствует в основном в форме эргокальциферола D2 и холекальциферола D3. Первый можно получить только с пищей, а второй образуется в коже под действием ультрафиолетового излучения. Отсюда и прозвище витамина D – «солнечный».

Как уже говорилось, от витамина D зависит прочность костей, однако напрямую на них он не влияет – с его помощью в тонком кишечнике всасываются кальций и фосфор. Также рецепторы к витамину D есть в большинстве клеток иммунной системы. Попадая в них, он способствует созданию так называемых эндогенных антибиотиков, которые борются с микробами.

Помимо этого, витамин D способствует выработке серотонина в мозге и подавляет его излишнее производство в кишечнике, помогая избежать связанного с этим воспалением.

Чем может вредить витамин D

Первый вид проблем с «солнечным» витамином – его нехватка. Без него в здоровом кишечнике могут начаться проблемы с всасыванием кальция и фосфора, а это, по сути, «стройматериалы» нашего организма.

Заметив дефицит, наше тело может начать восполнять запасы из костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими. Помимо этого, нехватка витамина D способна ослабить иммунитет.

Стоит помнить, что снижение содержания в крови витамина D наблюдается при беременности. За здоровьем малыша тоже нужно следить – согласно ряду исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

Второй вид проблем происходит из-за избытка витамина D. Основной путь избыточного поступления «солнечного» витамина – через содержащие его препараты. В больших количествах витамин D токсичен. В числе последствий отравления: тошнота, рвота, запоры и анорексия.

Гиперкальциемия и кальциноз – еще одни вероятные последствия избытка витамина D и кальция. При гиперкальциемии в сосудах, печеночной и почечной ткани образуется кальциевый осадок, что делает их ломкими. При кальцинозе в мягких тканях или органах откладываются соли кальция. Это похоже на эффект, который жесткая вода оказывает на сантехнику – вспомните вид известкового налета на смесителе.

На уровень витамина D влияет и «логистика» организма. В некоторых случаях «стройматериалы» в виде кальция и фосфора могут не попасть по нужному адресу. Такое может происходить, если есть проблемы с всасыванием витамина D из кишечника при синдроме мальабсорбции.

Еще один сценарий – нарушение одного из этапов метаболизма «солнечного» витамина из-за заболеваний печени. По этим и другим причинам идея поддерживать свой организм приемом витаминов без консультации со врачом и прохождения анализов может лишь навредить.

Нюансы получения витамина D

Как мы помним, солнечный свет – один из основных источников витамина D. Казалось бы, гуляй под солнцем и проблем не будет. Тем не менее, в некоторых случаях его нехватку испытывают даже жители южных регионов.

Это звучит парадоксально, однако ничего удивительного нет – палящий зной заставляет защищаться от солнечного света по максимуму. В ход идут специальные крема, огромные зонтики и закрывающая все тело одежда. В таких условиях ультрафиолет на кожу не попадает – соответственно, витамин D не вырабатывается.

Также стоит помнить, что витамин D вырабатывается только от ультрафиолетовых лучей диапазона «В» – его задерживает обычное оконное стекло. По этой причине загореть на застекленном балконе или в салоне автомобиля не получится.

Это не относится к оргстеклу без защиты от УФ-лучей – такие используют в соляриях. Кстати, не стоит полагаться на солярий как на надежный источник витамина D – в большинстве из них используются лампы диапазона «А», а не нужного нам «В».

К счастью, «поджариваться» ради витамина D не нужно – согласно ВОЗ, для поддержания нормального уровня достаточно подставлять солнцу руки и лицо 2-3 раза в неделю по 5-15 минут в течение летних месяцев.

Как проверить уровень витамина D правильно

Помимо консультации со врачом стоит пройти анализ на уровень витамина D в организме. Такая услуга доступна во всех отделениях Лаборатории «Гемотест». Исследование займет всего 1 день, а его результаты можно будет увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. О готовности сообщит бесплатное SMS, если при заказе был указан номер телефона.