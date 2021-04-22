Дорога дальняя: Посол США покинул Москву

Посол США в РФ Джон Салливан на время покинул Россию. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В четверг утром посол США в Москве Джон Салливан вылетел в Вашингтон - «для консультаций». Обычно с такой формулировкой посла отзывает собственное министерство иностранных дел, чтобы продемонстрировать другой стороне недовольство ее политикой. Но в данном случае все получилось наоборот: Салливан отправился домой не по вызову госдепартамента, а по настоятельной рекомендации из Кремля.

Неделю назад американца пригласил на беседу помощник президента России Юрий Ушаков и сказал, что послу было бы хорошо «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».

Это стало реакцией на новый пакет антироссийских акций, принятый на днях Вашингтоном. Кстати, посол РФ в США Анатолий Антонов по приглашению нашего МИДа прибыл в Москву для консультаций еще в марте и вернется обратно только когда президент России сочтет это целесообразным.

Салливан улетать не хотел, тянул время. Оно и понятно: кому приятно признавать, что тебе фактически указали на дверь. Но подчиниться все же пришлось.

- Очень важно сейчас поговорить очно с моими новыми коллегами в Вашингтоне, обсудить состояние двусторонних отношений между США и Россией, - заявил посол перед отлетом. И оптимистично пообещал вернуться в Москву в ближайшие недели - «до встречи президентов Байдена и Путина».

Между тем в МИД России не стали ждать, пока Салливан соберет чемоданы, и в среду вызвали на ковер его заместителя Барта Гормана. Там ему вручили ноту об объявлении персонами нон-грата десятерых сотрудников посольства США. Российская сторона действовала по принятому в дипломатии принципу «око за око», дав зеркальный ответ на высылку накануне из Вашингтона и Нью-Йорка десяти наших дипломатов.

В общем, Шерхан по-прежнему пытается рычать, но в Москве его не боятся.