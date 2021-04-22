Новые лидеры подорожания: цены на картофель и морковь растут в 10 раз быстрее инфляции

Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подорожание продуктов, к сожалению, продолжается в стране. Так, базовый набор продовольственных товаров (мясо, курица, рыба, молоко, хлеб и тд., всего 24 позиции) в марте рос в цене быстрее, чем в феврале и январе этого же года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года социально значимые продукты подорожали на 15,6%, то есть почти в три раза выше официальной инфляции, выяснили аналитики FinExpertiza на основе данных Росстат.
Новый лидер в гонке самых дорожающих продуктов – картофель. В марте его цена росла в 10 раз быстрее официальной инфляции, прибавив 58,1% в годовом выражении. Недалеко ушли и такие продукты, как морковь (+48,2%) и сахар (+47,5%). Обращает на себя внимание подорожание на треть куриного яйца, которое продолжилось и в апреле, - здесь имеет место сезонный фактор: цены на яйцо традиционного идут в гору перед Пасхой.
При этом снижение цены зафиксировано только у белокочанной капусты и пшена (подробнее см. КОНКРЕТНО).
Быстрее всего подорожание продуктов идет в небогатых регионах, таких как Пензенская и Рязанская области, Северная Осетия, Марий Эл. «Это связано с тем, что цены изначально там были ниже общероссийских», - отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Взрывной рост цен на картофель и морковь «Комсомольской правде» прокомментировал Михаил Глушков, исполнительный директор Национального союза производителей овощей. Цифры аналитиков он назвал достоверными.
- Весеннее подорожание — ежегодная тенденция. Запасы отечественного картофеля заканчиваются, и с марта по июнь в Россию завозят импортный, из Египта, примерно 300-500 тысяч тонн. Заграничный всегда обходится нам дороже, ведь за его закупки мы платим в долларах. На эти факторы наложился еще и неурожай картофеля осенью 2020 года. Товарного картофеля было собрано на 10% меньше из-за погодных условий, - объяснил Глушков.
По словам Глушкова, новый картофель отечественного производителя может появиться к лету при благоприятных погодных условиях на юге стране, а в худшем случае - к осени.
Что касается моркови, то рост цены на нее тоже обусловлен низким урожаем. Только в данном случае виной не засухи, а сокращение посевных площадей.
- В 2019 году моркови вырастили очень много, цены сильно упали. И сельхозпроизводители, который ничего не заработали, решили меньше сажать, - рассказал Михаил Глушков. - Сейчас поступает импорт из Израиля и южных республик СНГ. Оттого и цены выше.
Подорожание продуктов, к сожалению, продолжается в стране. Так, базовый набор продовольственных товаров в марте рос в цене быстрее, чем в феврале и январе этого же года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Особенность ситуации с овощами в том, что искусственно установить предельные цены на них (как это сделали с сахаром и подсолнечным маслом) невозможно.
- Сахар производят всего 20 заводов по стране. И там власти могут подписать с директорами соглашения о сдерживании цен. А производителей картофеля в России – десятки тысяч. Поэтому здесь невозможно ничего регулировать. Здесь все исключительно рынок решает. То же самое – по капусте и моркови.
КОНКРЕТНО
КА МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В МАРТЕ (в годовом выражении)
Картофель +58.1%
Морковь +48.2%
Сахар-песок +47.5%
Яйца куриные +32.1%
Крупа гречневая +31.6%
Масло подсолнечное +26.8%
Куры охлажденные и замороженные +18.6%
Мука пшеничная +14.2%
Рис шлифованный +13.4%
Яблоки +12.1%
Вермишель +11.8%
Рыба мороженая неразделанная +11.2%
Чай черный байховый +10.0%
Хлеб из ржаной муки +8.4%
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта +8.0%
Баранина +7.8%
Говядина +6.7%
Свинина +6.6%
Лук репчатый +5.3%
Масло сливочное +3.9%
Соль поваренная пищевая +3.5%
Молоко +1.7%
Капуста белокочанная свежая -1.8%
Пшено -6.2%
(По данным FinExpertiza и Росстата).
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