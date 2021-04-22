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Экономика22 апреля 2021 14:21

Новые лидеры подорожания: цены на картофель и морковь растут в 10 раз быстрее инфляции

Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур

Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подорожание продуктов, к сожалению, продолжается в стране. Так, базовый набор продовольственных товаров (мясо, курица, рыба, молоко, хлеб и тд., всего 24 позиции) в марте рос в цене быстрее, чем в феврале и январе этого же года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года социально значимые продукты подорожали на 15,6%, то есть почти в три раза выше официальной инфляции, выяснили аналитики FinExpertiza на основе данных Росстат.

Новый лидер в гонке самых дорожающих продуктов – картофель. В марте его цена росла в 10 раз быстрее официальной инфляции, прибавив 58,1% в годовом выражении. Недалеко ушли и такие продукты, как морковь (+48,2%) и сахар (+47,5%). Обращает на себя внимание подорожание на треть куриного яйца, которое продолжилось и в апреле, - здесь имеет место сезонный фактор: цены на яйцо традиционного идут в гору перед Пасхой.

При этом снижение цены зафиксировано только у белокочанной капусты и пшена (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Быстрее всего подорожание продуктов идет в небогатых регионах, таких как Пензенская и Рязанская области, Северная Осетия, Марий Эл. «Это связано с тем, что цены изначально там были ниже общероссийских», - отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Взрывной рост цен на картофель и морковь «Комсомольской правде» прокомментировал Михаил Глушков, исполнительный директор Национального союза производителей овощей. Цифры аналитиков он назвал достоверными.

- Весеннее подорожание — ежегодная тенденция. Запасы отечественного картофеля заканчиваются, и с марта по июнь в Россию завозят импортный, из Египта, примерно 300-500 тысяч тонн. Заграничный всегда обходится нам дороже, ведь за его закупки мы платим в долларах. На эти факторы наложился еще и неурожай картофеля осенью 2020 года. Товарного картофеля было собрано на 10% меньше из-за погодных условий, - объяснил Глушков.

По словам Глушкова, новый картофель отечественного производителя может появиться к лету при благоприятных погодных условиях на юге стране, а в худшем случае - к осени.

Что касается моркови, то рост цены на нее тоже обусловлен низким урожаем. Только в данном случае виной не засухи, а сокращение посевных площадей.

- В 2019 году моркови вырастили очень много, цены сильно упали. И сельхозпроизводители, который ничего не заработали, решили меньше сажать, - рассказал Михаил Глушков. - Сейчас поступает импорт из Израиля и южных республик СНГ. Оттого и цены выше.

Подорожание продуктов, к сожалению, продолжается в стране. Так, базовый набор продовольственных товаров в марте рос в цене быстрее, чем в феврале и январе этого же года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особенность ситуации с овощами в том, что искусственно установить предельные цены на них (как это сделали с сахаром и подсолнечным маслом) невозможно.

- Сахар производят всего 20 заводов по стране. И там власти могут подписать с директорами соглашения о сдерживании цен. А производителей картофеля в России – десятки тысяч. Поэтому здесь невозможно ничего регулировать. Здесь все исключительно рынок решает. То же самое – по капусте и моркови.

КОНКРЕТНО

КА МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В МАРТЕ (в годовом выражении)

Картофель +58.1%

Морковь +48.2%

Сахар-песок +47.5%

Яйца куриные +32.1%

Крупа гречневая +31.6%

Масло подсолнечное +26.8%

Куры охлажденные и замороженные +18.6%

Мука пшеничная +14.2%

Рис шлифованный +13.4%

Яблоки +12.1%

Вермишель +11.8%

Рыба мороженая неразделанная +11.2%

Чай черный байховый +10.0%

Хлеб из ржаной муки +8.4%

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта +8.0%

Баранина +7.8%

Говядина +6.7%

Свинина +6.6%

Лук репчатый +5.3%

Масло сливочное +3.9%

Соль поваренная пищевая +3.5%

Молоко +1.7%

Капуста белокочанная свежая -1.8%

Пшено -6.2%

(По данным FinExpertiza и Росстата).

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