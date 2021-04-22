Можно ли провериться на антитела после вакцинации бесплатно

Во время сдачи анализа на антитела к коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В нашей стране применяются уже три зарегистрированных прививки от коронавирусной инфекции. Это «Спутник V» НИИ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак» Научного центра им. Чумакова. Что важно учитывать при решении вопроса о вакцинации? Какими последствиями грозит перенесенная коронавирусная инфекция? На вопросы читателей «КП» отвечают замруководителя «Вектора», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих и ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

- Переболела ковидом в ноябре и с того времени уже четвертый месяц аллергия. Не знаю, на что. Может ли ковид привести к появлению аллергии и что мне делать?

Елена, Новосибирск

- Убедительных данных о прямой взаимосвязи перенесенной covid-инфекции с развитием аллергии на сегодня нет. В то же время влияние нового коронавируса на организм человека изучено не полностью. В любом случае вам нужно обратиться на консультацией к врачу-аллергологу.

- Подскажите, пожалуйста: после вакцинации проверка на антитела бесплатно возможна? Или нужно делать только платно, за свой счет?

Татьяна Иванова

- По вопросам бесплатного определения уровня антител после вакцинации нужно обращаться в ту медицинскую организацию, где вам сделали прививку.

Если вы вакцинировались препаратом «ЭпиВакКорона», то важно иметь в виду, что для оценки уровня иммунитета необходима специальная ИФА тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Большинство остальных тестов, распространенных сегодня, могут оказаться не чувствительны и «не заметят» пул ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона».

Тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор» уже поставляются во все регионы, где проводится иммунизация «ЭпиВакКороной». Что касается коммерческих лабораторий, то в них такие тест-системы появятся ориентировочно в конце мая.

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, полноценный иммунитет формируется в среднем через 32-42 дня после инъекции первой дозы вакцины (антиковидные прививки делаются в два этапа с интервалом 2-3 недели). Соответственно, проверять выработку антител имеет смысл не раньше этого срока.

- Моя жена болеет рассеянным склерозом. Лечащий врач не советует никакие прививки, объясняя, что они стимулируют иммунитет и может наступить обострение болезни. Как жене уберечься от ковида в таком случае? Может, все-таки можно какой-то вакциной привиться или с рассеянным склерозом вообще ни одной из трех российских нельзя?

Виктор

- Все зарегистрированные в настоящее время вакцины против COVID-19 не имеют прямых противопоказаний для их применения при рассеянном склерозе. Ни одна из этих вакцин не является живой или аттенуированной (то есть изготовленной на основе ослабленного вируса. - Ред.). Следовательно, прививка от коронавируса не способна вызывать инфекцию и может применяться у таких пациентов.

Перед вакцинацией пациентам с рассеянным склерозом нужно получить рекомендации от лечащего врача относительно возможных изменений в терапии своего заболевания. В частности, решить вопросы о соблюдении сроков начала курса, дозирования и смены применяемых в каждом конкретном случае препаратов. Обратите внимание: Минздрав РФ подготовил «Рекомендации по вакцинации пациентов с рассеянным склерозом от COVID-19».

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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