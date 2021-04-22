Шойгу: России принимает меры из-за активности НАТО у южных границ

Министр сообщил о перебазировании в район Крыма более 50 военных самолетов и 20 кораблей. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

- В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки, - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск (сил) Южного военного округа и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее, 13 апреля Сергей Шойгу говорил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки Вооруженных сил на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ (в сообщении специально уточняется для НАТО, что соединениями в Вооруженных силах РФ называют бригады и дивизии).

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В итоге в Крым, где проводятся учения российские военные перебросили с Северного Кавказа соединений 58-ой общевойсковой армии, а также более 50 самолетов и более 20 кораблей, которые участвуют в боевых стрельбах в акватории Черного моря.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что в Черное море пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов, а также три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

20 апреля Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

Министр обороны РФ также подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Крупные общевойсковые учения в Крыму проходят на фоне переброски войск НАТО в район предстоящих учений "Дефендер Юроп-2021"

По словам министра, в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО их грузов.

- Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье. В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника, - отметил Шойгу.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Пока, за всеми этими перемещениями Россия просто внимательно наблюдает и принимает адекватные меры.

Шойгу приказал подчиненным быть готовым немедленно реагировать при неблагоприятном развитии обстановки в районе учений НАТО "Дефендер Юроп", которые стали самыми масштабными за последние 30 лет.

Приказ прозвучал так: "Продолжить отслеживание обстановки в районах учений "Дефендер Юроп". Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития, - в районах учений "Дефендер Юроп".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны уточнили, что ежегодно в Европе Альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность.