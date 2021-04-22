Пьёт и ходит в лохмотьях: исчезнувшая в 2018 году красавица-модель оказалась на улице

Работая фитнес-моделью, блондинка со спортивной фигурой постоянно участвовала в фотосессиях и вела курсы фитнеса, а в 2012 вышла замуж за актёра Джереми Джексона, сыгравшего улыбчивого Хобби в сериале "Спасатели Малибу". Фото: EAST NEWS

В США папарацци сняли на улицах Лос-Анджелеса бездомную женщину в лохмотьях и без зубов. В ней с трудом можно узнать некогда успешную фитнес-модель Лони Уиллисон. Сейчас она уже четыре года бродяжничает, пьёт, потеряла передние зубы и отказывается от помощи друзей.

Работая фитнес-моделью, блондинка со спортивной фигурой постоянно участвовала в фотосессиях и вела курсы фитнеса, а в 2012 вышла замуж за актёра Джереми Джексона, сыгравшего улыбчивого Хобби в сериале "Спасатели Малибу". Но в 2014 году разразился скандал: Лони заявила в полицию на мужа, обвинив его в нападении. По словам Уилсон, муж избил её ночью, когда она спала в их общем доме в Западном Голливуде. Он травмировал ей шею, расцарапал лицо и сломал два ребра.

В 2016 году у Лони случился нервный срыв. Она оборвала связь с коллегами и разорвала контракты с компаньонами, а затем начала пить и принимать наркотики. модель не смогла справиться со своим новым образом жизни, и он разрушил её. Женщина предпочла жить на улице. В 2018 году журналисты заметили Уилсон на улице. К тому моменту она уже два года бродяжничала, искала еду в помойках и у незнакомцев. Палящее солнце до неузнаваемости изменило её кожу, к тому же бывшая модель коротко остригла волосы и потеряла передние зубы.

В США папарацци сняли на улицах Лос-Анджелеса бездомную женщину в лохмотьях и без зубов. В ней с трудом можно узнать некогда успешную фитнес-модель Лони Уиллисон. Фото: EAST NEWS

- Я не разговаривала с Джереми, не хочу общаться с друзьями. У меня всё в порядке. Не хочу, чтобы мне кто-то помогал. Я могу жить сама по себе. У меня здесь есть всё, что нужно. Деньги я нахожу, а еды много в мусорных баках и возле магазинов, - рассказала Лони изданию The Sun.

Друзья бывшей красавицы рассказывали, что они предлагали ей помощь после тяжёлого развода и хотели поместить её в клинику для реабилитации, но девушка внезапно исчезла, сделав выбор стать бездомной.