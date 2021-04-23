«Газпром» будет строить новые спутники

Антенное поле здесь – небольшое. И «тарелки» скромнее тех, что мы привыкли видеть в фильмах о полетах в космос. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Откуда управляют космическими аппаратами? Большинство из нас назовут только ЦУП в Королёве. Но он – не единственный: Центры управления полетами есть в окрестностях Москвы, и один из них находится в Щелково.

По космическим масштабам антенное поле здесь – небольшое. И «тарелки» скромнее тех, что мы привыкли видеть в фильмах о полетах в космос. Нет и движухи: антенны совершенно неподвижны, а ось каждой из них годами «сверлит» свою точку в небосводе. Это объясняется просто: спутники находятся в трех десятках тысяч километров от Земли и летят по геостационарной орбите с угловой скоростью вращения планеты. То есть, относительно ее поверхности все время находятся в одной точке.

Например, спутник «Ямал-402» «висит» над Мадагаскаром. Это один из пяти спутников связи, которыми управляет «дочка» «Газпрома» - «Газпром космические системы». Старейший из ее действующих спутников – «Ямал-202». В этом году он отметит совершеннолетие.

- На орбите он находится 18 лет. Обычно срок службы спутников не превышает 15 лет. Не потому, что они выходят из строя, а потому, что технологии быстро развиваются, и на орбиту нужно выводить более современные аппараты, - рассказывает заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГКС Игорь Кот, - В 2019 году мы отправили «Ямал-202» в другую позицию на орбите, переведя все его сети на более мощный «Ямал-601». Но долгожитель еще в строю, и, думаю, он еще 3-4 года сможет зарабатывать нам деньги.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Газпром космические системы» Игорь Кот Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Пять спутников предоставляют телекоммуникационные каналы не только «Газпрому», но и другим заказчикам. Услугами российского космического оператора пользуются около 100 стран. Как рассказал Игорь Кот, 37% выручки компания получает от зарубежных продаж.

Запросы на интернет, связь, телевидение, другие пакеты данных в мире растут постоянно. Поэтому в космос отправляются все более мощные аппараты. Как рассказал главный инженер компании Юрий Банит, самый мощный на сегодняшний день спутник российской орбитальной группировки «Ямал-601» способен пропускать информационный поток на уровне 34 гигабит в секунду.

«Газпром» в партнерстве с «Роскосмосом» планирует создать систему радарного геотехнического мониторинга. Технология отработана компанией на своих объектах: газопроводе «Сила Сибири», Северо-Ставропольском подземном хранилище газа и высокогорном магистральном газопроводе «Дзуарикау – Цхинвал». На этих объектах установлены уголковые отражатели. Например, на «Силе Сибири» их 835. Радиолокационный спутник видит их и фиксирует малейшие изменения в положении отражателей с миллиметровой точностью. А значит, в случае непредвиденной и незаметной глазу деформации поверхности о проблеме на Земле будут уже знать. И примут меры, чтобы не произошло техногенной аварии.

Правда, для этих целей «Газпром» использует данные иностранных спутников – у нас такой целевой орбитальной группировки пока нет.

В космическом проекте «Газпрома» заняты 800 человек. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Спутники дистанционного зондирования Земли могут оперативно и несколько раз в сутки мониторить очаги лесных пожаров и выбросов парниковых газов, ледовую обстановку на маршруте Северного морского пути, районы паводков, и многое другое.

Значительная часть крупных техногенных аварий связана с геодинамическими процессами, изменяющими геометрию земной поверхности, приводящих к разрушению сооружений, влекущих серьезные экономические, экологические и социальные последствия.

Президент Владимир Путин назвал важной государственной задачей минимизацию рисков техногенных аварий на опасных производственных объектах. «Газпром» и «Роскосмос» предложили создать в России систему геотехнического мониторинга, которая бы действовала на всей территории страны. Кстати, чтобы обеспечить полное покрытие, достаточно группировки из 6 спутников. Как видим, не сверхзадача, но все же требует системного решения.

Именно поэтому в Щелково состоялось совещание с участием представителей «Газпрома», «Роскосмоса», министерств и промышленных корпораций, на котором состоялась презентация инициативы.

Участники совещания поддержали ее.

- Мы договорились о том, что будет создана межведомственная рабочая группа при Координационном центре на базе Аналитического центра правительства. Эта рабочая группа объединенными усилиями сформирует технические задания для систем, которые должны быть созданы, и все это войдет в программу «Сфера», - подвел итоги совещания первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам «Роскосмоса» Юрий Урличич.

«Сфера» - это программа комплексного развития космических информационных технологий «Роскосмоса», которая предусматривает, в том числе, создание многоспутниковой космической системы радиолокационного наблюдения. И еще – производство спутников для этих целей. Пока российские территории мониторят зарубежные спутники. Но от импортной зависимости скоро избавимся: на территории «Газпром космические системы» в Щелково идет строительство производственной линии. Запуск предприятия по созданию спутников намечен на 2022 год.