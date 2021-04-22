С россиянина сняли обвинения в организации откровенной фотосесии в Дубае

С фотографа «голой» фотосессии в Дубае сняли обвинения Фото: СОЦСЕТИ

Суд снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова, которого подозревали в причастности к организации «голой» фотосессии в центре Дубая. В скором времени его депортируют обратно в Россию.

- Суд снял обвинения с россиянина по ходатайству российского генерального консульства в Дубае. Судья принял решение о его депортации из Эмиратов, она должна состояться в 15:15 по московскому времени, - говорится в сообщении генерального консульства России в Дубае, которое цитирует ТАСС.

Всех участников фотосессии депортировали из ОАЭ.

Как писал сайт kp.ru, возмущение властей Дубая вызвала непристойная фотосессия с участием голых девушек на балконе гостиницы Dubai Marina в центре города. Скандальное видео с девушками, снятое очевидцами из соседнего здания, опубликовали в социальных сетях 3 апреля. Участник фотосессии в скором времени задержали. Изначально утверждалось, что среди них было восемь россиянок, однако в российском Генконсульстве в Дубае эту информацию опровергли: среди 12 задержанных девушке не было гражданок России.

Непристойная фотосессия с участием голых девушек на балконе гостиницы возмутила представителей местных властей.

Участниц «голой» съемки могло ждать довольно суровое наказание – тюрьма на срок до шести месяцев и штраф на пять тысяч дирхамов (свыше 104 тысяч рублей), однако моделей решили просто выслать из ОАЭ.

По подозрению в организации съёмки задержали российского предпринимателя Алексея Концова, позднее стало известно, что предполагаемым организатором мероприятия оказался украинец Виталий Гречин.

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