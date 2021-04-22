Реальное лицо 42-летней Ани Лорак: певица пришла на шоу к Борису Корчевникову

Ани впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить

Ани Лорак дала очень личное и пронзительное интервью Борису Корчевникову. Певица разрыдалась в студии, вспоминая о смерти родного человека. Артистка также рассказала о разрыве с любовником. Кроме того, поклонники смогли увидеть реальное лицо вокалистки.

Ани Лорак активно ведет блог. Она публикует фото и видео, делясь событиями из жизни. Конечно, яркие кадры подвергаются обработке в фоторедакторе. Потому подписчикам давно не терпелось увидеть, как на самом деле выглядит их любимица. Благодаря Борису Корчевникову любопытство фолловеров было удовлетворено. Все желающие смогли оценить реальное лицо вокалистки. Кроме того, Ани впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить.

Будучи школьницей, Лорак столкнулась со страшной трагедией. В Афганистане погиб ее старший брат Сергей. Ани до сих пор не смирилась с болью утраты.

Когда будущей артистке было девять лет, Сергей уехал воевать в горячую точку. "Сережа твердил: «Все ребята идут, я должен защищать их! Мы будем все вместе!». Это был шок. Через какое-то время нам сообщили, что Сережи не стало...", - сообщила 42-летняя артистка в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Она так горевала из-за смерти близкого человека, что на похоронах с ней случилась истерика. "Привезли закрытый черный гроб с телом брата. Когда его опускали в могилу, я бросилась за ним, упала в эту яму, меня достали и сделали какой-то укол", - вспомнила рыдающая артистка.

Певица разрыдалась в студии, вспоминая о смерти родного человека

Поведала она и о трудном пути к славе. Известно, что певческую карьеру Лорак начала в 15 лет, когда на одном из конкурсов юную артистку заметил продюсер Юрий Фалеса. Он предложил девушке подписать контракт сроком на десять лет. Одним из пунктов договора был запрет на вступление Лорак в брак и рождение детей.

Звезда эстрады отметила, что влюбилась в продюсера. Ради юной подопечной Фалеса оставил жену и двоих детей. К слову, с женой продюсера певица была хорошо знакома. Та иногда помогала девушке советом в каких-то чисто женских вопросах.

Но с годами Ани стала отдаляться от любовника. "Он относился ко мне как объекту по зарабатыванию денег и ставил карьеру превыше всего", - объяснила она свое решение о разрыве с избранником. В 2005 году пути продюсера и исполнительницы разошлись. А четыре года спустя Ани вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, которому родила дочь Софию. В 2018-м супруги со скандалом расстались из-за измен Мурата. Однако в последнее время в светской тусовке говорят о воссоединении артистки с бывшим мужем.