Министр обороны России Сергей Шойгу приказал завершить проверку боевой готовности войск Южного и Западного военных округов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Крыму. Фото: Министерство обороны РФ

А обосновал этот свой приказ глава военного ведомства вот так:

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах».

Фото: Минобороны РФ

Эти слова министра прозвучали в Крыму, на совещании, где военачальники подвели итоги действий войск на южном фланге.

Заодно министр поставил задачу: «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Фото: Минобороны РФ

Это решение Шойгу - сильный козырь в военно-политической игре Москвы против тех, кто надрывается от провокационных воплей об "эскалации России".

Также Шойгу отметил, что Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России. 13 апреля министр отмечал, что российская сторона принимает меры в ответ на эти действия.

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