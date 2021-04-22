Российских дипломатов постоянно высылают из других стран. Что это значит на самом деле

Якуб Кулганек, лишь вступив в должность, решил прочистить горло клекотом и выдвинул России ультиматум Фото: REUTERS

Новоиспеченный глава МИД Чехии Якуб Кулганек, лишь вступив в должность, решил прочистить горло клекотом и выдвинул России ультиматум: или она возвращает к полудню четверга всех двадцать чешских дипломатов, высланных из Москвы, или из Праги будут изгнаны еще 60 сотрудников российского посольства.

Простите за аналогию, но это как если бы командир взвода вошел без стука в приемную генерала и властно выкрикнул: «Встать, когда с вами прапорщик разговаривает!» Нет, это не для того, чтобы унизить или оскорбить главу чешской дипломатии. Просто хочется показать степень его адекватности. Видимо, пана министра ввели в уже затеянный спектакль в роли Хлестакова. Роль Чацкого в этом дипломатическом водевиле просто не предусмотрена.

Хотя, кто знает? Ведь если «приглашенные звезды» в нем - Петров и Боширов, то вряд ли реализм и правда жизни его авторов как-то ограничивали. Жанровая заданность может сыграть с чехами злую шутку. Все-таки их страна казалась более серьезной, чем сейчас нам ее они же и показывают.

Взаимная высылка дипломатов, которую еще называют «дипломатическим пинг-понгом», явление, в общем-то, рутинное. Попался какой-нибудь дипломат на «совместительстве» - работал не только на свой МИД, но и на спецслужбы - его и объявляют «персоной нон грата». Но не всегда. Помнится, эксперт по этой теме президент Путин как-то заметил: а зачем выгонять выявленного иностранного шпиона-дипломата, если вместо него все равно другого пришлют, не дай бог, более умного? Поэтому чаще всего взаимный обмен высылками происходит тихо, без скандала и засветки в прессе. У каждой стороны есть свой «лист ожидания» на работающих в стране иностранных дипломатов - кто из них трудится на двух начальников сразу.

Если высылку наших дипломатов превращают в громкий скандал, как относительно недавно это сделали в Колумбии, то сразу ясно, что цели такой акции - чисто политические и пропагандистские. А задача - публично обвинить другую сторону в презренном «шпионаже» против благородных и гостеприимных хозяев и, частенько бывает, сделать приятное хозяевам хозяев. Результат всегда один - ухудшение двусторонних отношений.

В 70-80-е годы прошлого века, еще при советской власти, американцы, англичане и канадцы несколько раз проводили массовые высылки сотрудников нашего посольства, но тогда, как мы помним, шла холодная война. Когда она уже, как показалось некоторым, закончилась, масс-старт российским дипломатам на выезд из США дал уходивший из Белого дома Обама.

Ну а когда иллюзии по поводу окончания холодной войны развеялись, солидарная высылка из западных стран российских дипломатов превратилась в рутинный инструмент давления на Москву и очернения ее образа на международной арене. После «отравления» Скрипалей это проявилось особенно ярко.

Некоторая новизна возникла буквально в последние года полтора. Когда наши враги-партнеры убедились, что Москва в «пинг-понг» дипломатами играть готова и, что особенно важно, на равных, западные «тяжеловесы» уже этим инструментом стараются на злоупотреблять. Просто потому что понимают: вышлют наших - вылетят и свои, как случилось на днях с американцами. А кому тогда, как прописано в Венской конвенции о дипломатических сношениях, «выяснять всеми законными средствами условия и события в государстве пребывания»? Да и не стоит лицемерить: Венская конвенция, как многократно доказано, не всем иностранным дипломатам указ. Поэтому выгонять сотрудников наших дипмиссий стали из стран, скажем так, международной массовки - Болгарии, Польши, Румынии, Албании, а теперь вот и Чехии.

Этим грандам мировой политики особо терять нечего, потому что их судовые роли и нормы довольствия определяют старшие товарищи. И если сказали: «Тычь палкой в клетку тигра, пока тот не зарычит, мы прикроем», то и будут тыкать до последнего. Да что тут объяснять, про шакала Табаки только вчера было сказано.

Чехи возмущаются: что у нас тут делают дипломаты из России, которых почти столько же, что и в российском посольстве в Лондоне? А могли бы этим гордиться. Принято считать, что чем состав дипмиссий больше, тем интерес к этой стране - политический, экономический, культурный - выше. В посольстве США в 3-х миллионной Армении трудятся аж 2000 сотрудников! Значит, Ереван для Вашингтона важен. И армяне, союзники России, обратите внимание, американских дипломатов вообще никогда не выгоняют.

В международных отношениях, и это не будет большим преувеличением, свита тоже играет царя. Байден собирается поговорить с Путиным. И вся свита (союзники) Байдена сейчас изо всех сил показывает, какая за ним силища стоит. Поскольку Россия в вассальные к себе отношения никого не втягивает, с ее стороны павлиний хвост расправлять некому. Да и не к чему: ее и без этого услышать должны.

«Дипломатический пинг-понг» закончится, как только лидеры России и США договорятся о чем-то конструктивном. Если нет, то могут, не дай бог, начаться менее безобидные игры.