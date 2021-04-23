Очень удачный гаджет! Что делать, если ребенок не отрывается от смартфона даже на даче

Современным детям, а особенно подросткам, на дачах откровенно скучновато. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Открывается дачный сезон. Но для многих подростков это настоящая мука. Приходится долго куда-то тащиться, в места с неуверенным приемом интернета, без летающего wi-fi. Родители нудят: «Оторвись от гаджетов! Пойди погуляй!». Но вокруг все такое скучное и чуждое.

Наверняка, многие узнали в этом описании собственные семьи. Действительно, современным детям, а особенно подросткам, на дачах скучновато. Но можно увлечь их изучением родной природы с помощью любимого гаджета. Современный юный натуралист определяет растения, деревья, животных с помощью умной техники.

Гуляешь в лесу, в поле, у речки, любуешься природой. Навел камеру телефона на цветок, листик, птицу, жучка, и он тебе – бац! – тут же определил, что это. Можно всей семьей отправляться на познавательные прогулки, скачав специальное мобильное приложение.

В «Google Объектив» есть специальный режим для распознавания растений и пород животных. Снимаете объект, нажав на цветной кружок на экране, и Google найдет похожие варианты в сети. В отзывах пишут, что приложение не всегда корректно узнает редкие растения, но распространенные виды определяет неплохо. Бесплатное.

Есть очень много аналогов в том же Google Play. Забиваете в поиске «идентификатор растений» и выбираете. Есть зарубежные («PictureThis», «NatureID», «PlantSnap»), есть наши («Что это за цветок», «Цветочный помощник»). Определяют даже грибы, суккуленты, кактусы. Некоторые еще и дают советы по выращиванию садовых и комнатных цветов и уходу за ними. Как правило, такие приложения платные, но есть бесплатный период.

Существует целая серия российских мобильных полевых атласов-определителей «ЭкоГид». Птицы России, цветы, растения, деревья, звери, грибы, насекомые, рыбы – все 16 видов есть в Google Play. Платное, но тоже имеется бесплатный период. Автор - кандидат биологических наук Александр Боголюбов. Работает приложение без интернета, играться можно даже в глухом лесу. Как работает? Нашли вы, к примеру, необычный цветок. В приложении отвечаете на ряд вопросов: какого цвета, период цветения, тип листка, число тычинок и пр. Чем больше признаков назовете, тем меньше вариантов остается.

Потом сверяете находку с картинками и выбираете ответ с описание цветка. В приложении о зверях можно определять по следам. А в птичьем есть запись голосов, и их можно включать в лесу, чтобы приманивать пернатых. Занятие настолько увлекательное, что можно даже стать бердвотчером (от английских слов «bird» - птица и «watching» - смотреть). Это такое популярное направление экотуризма, когда люди с биноклями устраивают фотоохоту за птицами и передают полевые дневники ученым-орнитологам. В России такие заметки принимает Зоомузей МГУ. Говорят, немало открытий сделано благодаря таким вот простым бердвотчерам. А начинать можно с наблюдений на даче.