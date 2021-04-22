Наступят времена почище: Клипы ВКонтакте проводят экочеллендж вместе с Ильёй Лагутенко и «Чистыми играми»

Илья Лагутенко призвал признаться в любви местам, которые хочется сохранить в чистоте

Клипы ВКонтакте и эковолонтёрский проект «Чистые Игры» запустили челлендж #временапочище совместно с лидером группы «Мумий Тролль». Илья Лагутенко призвал признаться в любви местам, которые хочется сохранить в чистоте — будь то зелёный сквер, песчаный пляж или лесная опушка — и избавить их от мусора.

Акция пройдёт в рамках Весеннего кубка чистоты — командных соревнований по уборке от «Чистых Игр». Чтобы присоединиться к челленджу, достаточно зарегистрироваться на сайте — в одиночку или вместе с командой — и записать вертикальный ролик. В нём участнику предстоит рассказать, почему он любит место, которое убирает. Главное — не забыть выложить видео в «Клипы» с хештегом #временапочище. Авторы самых креативных работ получат подарки от группы «Мумий Тролль» и ВКонтакте.

Группа «Мумий Тролль» неравнодушна к вопросам экологии. Илья Лагутенко — участник международных программ по сохранению дальневосточных леопардов и амурских тигров, амбассадор WWF в России. В 2020 коллектив выпустил экологический манифест — клип на песню «Космические силы».

Весенний кубок чистоты проводится более чем в 60 городах — от Архангельска от Екатеринбурга. Это событие проекта «Чистые игры», где участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. Одно мероприятие объединяет до 1500 человек, и они собирают до 20 тонн отходов за один час. С 2014 года прошло уже более 1000 таких состязаний в 21 стране мира.

Клипы ВКонтакте проводят и поддерживают экологические акции: так, ранее платформа вместе с WWF России сняла интерактивный мини-сериал «Экологика», посвящённый акции «Час земли». Он объясняет, почему принимать участие в самой масштабной экологической акции на планете важно и призывает задуматься об осознанном потреблении.