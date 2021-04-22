Дети и дороги: Во сколько обойдутся бюджету новые инициативы президента

В среду президент Владимир Путин выступил с традиционным Посланием Федеральному собранию. Фото: REUTERS

В среду президент Владимир Путин выступил с традиционным Посланием Федеральному собранию. Как всегда, это было и подведение итогов, и анонс на будущее. Глава государства пообещал выделить дополнительные деньги на различные нужды. Теперь правительство должно придумать, где найти эти деньги и как довести их до народа.

СКОЛЬКО ВСЕГО ПОТРАТЯТ

Определить общий объем расходов довольно сложно. Во-первых, потому что не все меры четко прописаны. Во-вторых, потому что многие из них растянуты на несколько лет. В-третьих, потому что некоторые меры одноразовые (выплаты на школьников), а некоторые станут постоянными (поддержка одиноких родителей и беременных женщин).

Глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что прямые расходы бюджета составят около 400 млрд рублей. Но речь, по всей видимости, идет лишь о дополнительных тратах в этом году.

Все озвученные меры, включая масштабные инфраструктурные проекты вроде строительства дорог и газификации всей страны, тянут на несколько триллионов рублей (подробнее – см. графику).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На что хотят выделить деньги

На что хотят выделить деньги

Итого: Общий объем дополнительных расходов тянет на три триллиона рублей. Но примерно половина от этой суммы будет финансироваться за счет внебюджетных источников.

* Суммы ориентировочные. Основаны на средних цифрах. Расчеты «КП» сделаны по данным открытых источников и оценкам экспертов.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ

Дефицит бюджета в этом году и так планировался небольшим. Но велик шанс, что его не будет и вовсе. Цены на нефть этому пока способствуют. К примеру, как сообщал недавно Минфин, за первые три месяца у нас образовался даже профицит. Доходы превысили расходы на 200 млрд рублей. Поэтому на дополнительные траты деньги точно найдутся. Тем более что помимо прямых вливаний из бюджета есть и другие источники.

- В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами, - пояснили в Минфине.

К примеру, на 1 апреля этого года только в Фонде национального благосостояния скопилось почти 14 трлн рублей. А есть еще и другие «кубышки», пусть и не такие большие, как ФНБ. Кроме того, если социальные траты будут финансироваться напрямую из бюджета, то многие инфраструктурные проекты – на паритетных началах с бизнесом. В общем, денег на эти проекты точно хватит. Другой вопрос - как сделать так, чтобы они дали максимальный эффект для экономики?

СТИМУЛЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Большинство экспертов считают, что основные направления для бюджетных трат выбраны правильно. Акцент сделан на социальных и инфраструктурных расходах.

- Любые выплаты нуждающимся гражданам (тем более семьям с детьми) вносят вклад в стимулирование потребительского спроса, - говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов.

При этом планируется стимулировать и бизнес. Например, чтобы частные компании больше вкладывали в развитие производств. Ведь стимулом для экономического роста должны быть не только государственные, но и частные инвестиции. Правда, как именно будут добиваться последнего, пока не ясно.

- Что касается того, как побудить экспортера направлять новую прибыль именно в инвестиции, а не просто класть в карман – для этого нужна гибкая налоговая политика, которая сделает направление денежных «излишков» в инвестиции более выгодным, нежели их вывод на потребление. Путин произнес прекрасную фразу о том, что построить завод с нуля в России инвестору должно быть проще и дешевле, чем в других странах мира. Очень хотелось бы увидеть от правительства конкретные расчеты на эту тему с указанием того, как именно удешевить и упростить, - поясняет Борис Титов.

ВЫСОКИЕ ИЛИ НИЗКИЕ НАЛОГИ

В этом отношении бизнес больше всего испугала фраза о «донастройке налоговой системы». Как бы все это не свелось к простому повышению налогов - вместо обещанных стимулов.

- Проблемой России остаются весьма высокие косвенные налоги (например, НДС. – Ред.). Такие налоги для бизнеса более обременительны, чем прямая налоговая нагрузка (в виде НДФЛ или налога на прибыль). Ведь их надо выплачивать в любом случае, вне зависимости от успешности работы предпринимателя, - говорит Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Плеханова. - Обычно государства делают основной акцент на косвенных налогах в условиях низкой налоговой культуры - их легче собирать, сложнее утаивать. Фактическим конечным плательщиком их в большинстве случаев является потребитель. Плюс они сильно бьют по инновационным отраслям экономики. Вот именно их и нужно снижать. Иначе – безнадежно отстанем в инновационном развитии.

Партия Роста недавно опубликовала свой вариант возможной налоговой реформы. Эксперты предлагают снизить социальные страховые платежи и НДС до 15% для всех видов и размеров бизнеса, отраслей и регионов. По их расчетам, это будет стимулировать развитие экономики и сокращать неравенство.

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