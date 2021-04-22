Ароматы для здоровья: врач-пульмонолог назвала 5 самых полезных эфирных масел

Врач-пульмонолог Оксана Зоненко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Роль ароматов в нашей жизни огромна. Как они проникают в организм? В первую очередь, с помощью дыхания. Мы можем вдыхать ароматы сами. Например, капнуть одну каплю эфирного масла на ладони, растереть, сложить руки домиком и просто вдыхать. В идеале это должен быть 21 вдох, чтобы почувствовать эффект. Также есть специальные приборы – аромадиффузоры. В них наливают масла, нередко смешивают их с водой. И они источают аромат в помещении, - рассказывает врач-пульмонолог, функциональный диагност, преподаватель Российского национального медицинского университета им. Пирогова Оксана Зоненко. Врач выступила с лекцией в рамках интерактивной школы по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету», которую организовала «Комсомолка» вместе с АНО «Ноосфера».

Прежде всего Оксана Зоненко назвала главные правила использования ароматических масел в медицинских целях и предостерегла от ошибок, которые нередко совершают новички.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ»

- Нередко можно услышать словосочетание «ингаляция аромамаслами». Хочу сразу предупредить: не думайте, что аромамасло можно наливать в небулайзер. Это прибор доставки лекарственного средства глубоко в дыхательные пути, в бронхи, к легким, к альвеолам. В небулайзер можно заливать только лекарственные средства, - подчеркивает врач.

Дозировка аромамасла практически всегда – одна капля. Больше уже может быть губительно. «У нас существуют базовые масла, в которых мы разводим наши специфические масла. Например, готовим смесь с базовым кокосовым маслом. Такой смесью уже безопасно можно обрабатывать участки кожи, слизистых», - поясняет эксперт.

Через обоняние можно влиять на разные процессы в организме. Обоняние влияет на эмоции, чувства, настроение. А также на сердцебиение, частоту дыхания, артериальное давление.

- При использовании ароматов обязательно нужно помнить, что каждый человек индивидуален. И у каждого есть свой порог обоняния. Воспалительные заболевания слизистой оболочки носовой полости будут снижать обоняние, - отмечает Оксана Зоненко. - В летнее время обоняние развито более остро. Люди со светлой кожей, со светлыми волосами более чувствительны к запахам. И важнейший тезис ароматерапии: больше – не есть лучше, минимальнейшие дозы уже имеют эффект.

ПРОВОДИМ ТЕСТЫ

Если говорить о длительности ароматерапии, то всегда есть какие-то рамки, продолжает эксперт. Острое заболевание нужно лечить, пока есть симптомы. Дальше можно продолжить пользоваться аромамаслами в течение двух-трех недель. Если же у вас какое-то хроническое заболевание и вы хотите провести профилактику обострения, то подойдут курсы ароматерапии три-четыре раза в год по три-шесть недель.

- Если вы решились использовать ароматерапию, то нужно провести несколько тестов, чтобы понять, подходит ли вам тот или иной аромат, - рассказывает Оксана Зоненко. - Первый тест – элементарно понюхать: нравится или нет. Далее, если вы хотите применять масло наружно, то обязательно нужно сделать кожно-аллергическую пробу. Берете одну каплю масла и растираете на внутренней поверхности предплечья. Затем в течение 4-6 часов смотрите, не появилось ли покраснение, высыпания, зуд.

Также встречаются проблемы при вдыхании. Есть общие признаки непереносимости летучих веществ растений: одышка, приступ удушья или кашель, учащение сердцебиения, неприятные ощущения или боли в области сердца, головная боль, головокружение. Если вы почувствовали что-то из перечисленного, значит, данное эфирное масло вам не подходит. Но это вовсе не означает, что подобный эффект будут давать и другие масла. Все решается методом проб и ошибок.

Важно: когда вы используете эфирные масла, избегайте области глаз. Даже если вы будете вдыхать эфирное масло с ладошек, обязательно закрывайте глаза, советует Оксана Зоненко.

БУДЬ В КУРСЕ!

Самые популярные эфирные масла: в чем их польза для здоровья и когда применять

На лекции эксперт рассказала, какой эффект дают те или иные аромамасла, которые подходят большинству пациентов.

1. Лаванда.

Противомикробное, противогрибковое, противосудорожное, расслабляющее, противовоспалительное, успокоительное. Лаванда прекрасно снимает стресс и успокаивает, помогает заснуть. Снимает зуд после укуса насекомых и отпугивает их. При укачивании в транспорте можно растереть масло лаванды, понюхать его, нанесли на места пульса, за уши.

2. Масло чайного дерева.

Бактерицидное, противовирусное, отхаркивающее. Помогает лечить боли и снимать раздражение на деснах. Две капли масла чайного дерева на стакан воды - отличный антисептический раствор. Можно использовать для полоскания при боли в горле.

3. Масло перечной мяты.

Анальгезирующее, противоспазматическое, жаропонижающее действие, тонизирующее для желудка. При болях в животе можно сделать массаж живота по часовой стрелке с каплей эфирного масла мяты (лучше развести его с базовым маслом, например, кокоса). Спазмы уходят. При мышечных болях также можно делать массаж. Эффективно действует и при головной боли.

Кроме того, мята - прекрасное средство при заложенности носа, насморке любой природы: воспалительной, аллергической. «Пробивает» нос лучше, чем сосудосуживающие капли.

4. Ладан.

Противовоспалительное, вяжущее, тонизирующее действие, антисептическое, дезинфицирующее, улучшающее пищеварение, мочегонное, отхаркивающее, ветрогонное, способствующее заживлению ран.

5. Орегано (душица).

Обладает антиоксидантным, противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. Способствует снятию различных болей, спазмов. Помогает прочистить нос при синуситах.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

Проект Интерактивная школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы здоровья: как помочь иммунитету» организован редакцией «КП» совместно с АНО «Ноосфера» на средства гранта, предоставленного Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы в рамках конкурса «Москва-добрый город», сайт проекта — www.травыздоровья.рф