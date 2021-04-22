Футбольный агент Сафонов раскрыл цель Суперлиги: «Они добились своего»

Суперлига не провела ни одного матча, зато уже успела круто изменить ситуацию в европейском футболе. Фото: Shutterstock

Суперлига не провела ни одного матча, зато уже успела круто изменить ситуацию в европейском футболе. В ряде клубов сменится руководство, Ассоциация европейских клубов лишилась главы в лице Андреа Аньелли, а главное — в УЕФА готовы пересмотреть политику финансового фейр-плей.

Российский агент Алексей Сафонов уверен, что создание Суперлиги было первым, пробным шагом для реформаторов. Более того, ими были достигнуты некоторые финансовые требования. Сафонов рассказал «Комсомольской правде» стоит ли ждать в футболе ещё одной революции.

— Рано или поздно что-то будет. Сегодня они просто неподготовленными пришли. Большие клубы несут большие убытки. Если «Уфа» играет с «Уралом», десять человек пришло, они сели в один автобус и уехали. А когда играет «Барса», собирается полный стадион с билетами по 50-100 евро. Представляете, какой финансовый урон клубам наносят игры без зрителей? Американцы пообещали в 3-4 раза больше денег. На этом фоне придется и УЕФА увеличить призовые, чтоб покрывать расходы. Взяли, пробный шар кинули, а в УЕФА уже задумались. Значит ведущие клубы недовольны теми суммами, которые они зарабатывают. Все равно это был продуманный ход и они добились своего результата. Финансовый фейр-плей будет пересмотрен. Если у какого-то шейха есть деньги, он может тратить их, как он хочет. Чем выше уровень исполнителей, тем выше стоимость телеправ, — рассказал kp.ru агент Сафонов.

Официально Суперлигу покинули все команды, входившие в нее, кроме «Реала» и «Ювентуса», чьи президенты были руководителями Лиги. В УЕФА не говорят о санкциях, который могут быть применены к клубам из Суперлиги.

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