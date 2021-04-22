Блондинка, но не Лобода: лидера группы Rammstein застукали на свидании с русской девушкой

В распоряжении "Комсомолки" оказалось фото Тилля Линдеманна с очаровательной спутницей Фото: предоставлено очевидцем

Немецкий рокер, похоже, окончательно обрусел: лидер Rammstein, который не раз признавался в любви России, перепел советский хит "Любимый город" - он станет саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Но 58-летнего Тилля Линдеманна привлекают не только русские песни. Его особая страсть - славянские девушки, одна из которых, Светлана Лобода, уже несколько лет интригует поклонников, подогревая слухи о романе с эпатажным металлистом.

Однако, любвеобильный Тилль уделяет внимание не только красавице Лободе. Так, недавно фронтмена Rammstein застукали на свидании с русской девушкой: снимок пары сайту kp.ru прислал случайный свидетель романтического вечера.

- Все происходило в "Кофемании" на Лубянке, - рассказал "Комсомолке" очевидец Александр. - Линдеманна и сопровождавшую его блондинку, которая говорила по-русски, посадили за самый дальний столик. А на все свободные столы рядом сразу поставили таблички "Reserved", чтобы к знаменитому гостю никто не подходил. Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно.

Между тем, свои отношения со Светланой Лободой немецкий рокер никогда официально не подтверждал, как и сама певица. Впервые об их романе заговорили в 2017 году, когда на фестивале "Жара" парочка вдруг стала везде появляться вместе. Перед камерами музыкант без стеснения обнимал и целовал экс-"ВИА Гру", но на прямой вопрос о романе ответил сдержанно: "Это тайна двух людей. Я джентльмен, и на эту тему вы от меня ничего не услышите".

Когда в мае 2018 года Лобода родила дочь и назвала ее Тильдой, поклонники восприняли это как негласное подтверждение отцовства Линдеманна. Однако, Светлана не раскололась до сих пор.

- Мне кажется, любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль. Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек, - уклончиво отвечает артистка во всех интервью.

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