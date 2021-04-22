Белгородская область: высокая стартовая база и человек во главе всего

Экономические достижения – не самоцель, а инструмент, который позволит вывести на новый уровень качество жизни в регионе. Благодаря этим шагам, выступление руководителя региона Вячеслава Гладкова перед областными депутатами, стало не столько отчетом о прошлом, сколько программой на будущее.

Прочный регион

Ежегодный губернаторский отчет – дежурное мероприятие для каждого региона России. Но в апреле 2021 года депутаты Белгородской облдумы ждали его с неподдельным интересом.

Во-первых, для региональной элиты Вячеслав Гладков всё еще новый человек. Он возглавил область в ноябре 2020 года, посетил все районы и почти все муниципалитеты. Тем не менее, такой консервативный регион, как Белгородская область, привыкший к 27-летнему правлению Евгения Савченко, не способен за пять месяцев составить мнение о новом главе.

Во-вторых, и это касается не только Белгородской области, нынешний постковидный мир нестабилен и неспокоен. Пандемия отразилась и на экономике, и на привычном образе жизни всех. В этих условиях стратегия поведения региональной власти особо значима: готова ли она ставить новые задачи или намерена лишь купировать последствия эпидемии и связанных с ней проблем?

У Белгородской области есть все предпосылки, чтобы позволить себе инерционный сценарий. Регион накопил запас прочности. Как было отмечено Гладковым, несмотря на пандемию, областная экономика дала прирост в 2020 году. Символом благополучия является самая продолжительная гарантия на качество ремонта дорог в России – семь лет. Всё это, как будто бы обязывало Вячеслава Гладкова «играть от обороны».

Мы можем больше!

Но глава региона уже в начале речи предложил областной элите решить дерзкую задачу:

«Мне говорят, у нас высокая экономическая база, что дальше развиваться некуда. Я не согласен. Мы можем больше! Считаю, что в экономике для нас главная задача – увеличение ВРП в 2 раза».

Основания для уверенности в этом есть. Белгородская область была и остается притягательной для инвесторов. На сегодня региональный портфель включает 87 инвестопроектов «первого такта», решения по которым уже приняты. Общий объем – 260 млрд. рублей, что позволит создать к 2026 году 10 тысяч новых рабочих мест.

Сейчас в структуре ВРП доминируют добыча полезных ископаемых – 19,2% и АПК – 16,9%. Обрабатывающее производство – 15,3% на 3-м месте.

Однако Вячеслав Гладков поставил задачу вывозить за пределы области только конечный продукт глубокой переработки. В перспективе никакое сырье, кроме зерна, не должно покидать регион. А IT-технологии станут такой же значимой отраслью, как горная промышленность и АПК.

Конечно же, традиционное сельское хозяйство не останется без внимания властей. К 2026 году производство пищевой и перерабатывающей промышленности вырастет в полтора раза к уровню 2020 года. «Это реально и выполнимо», - сказал Вячеслав Гладков.

Развивать экономику области предстоит не только гигантам, но малому и среднему бизнесу. Глава региона заметил, что именно МСП больше всех пострадали от эпидемии и нуждаются в поддержке. Вячеслав Гладков уточнил, что поддержку необходимо обсудить с самим бизнес-сообществом. «Чтобы меры не были разработаны в кабинете и удовлетворяли только нас, чиновников», - сказал он.

Талантам – стипендии, врачам – квартиры

Пока собравшиеся осознавали смелые экономические задачи, руководитель региона пояснил, что хозяйственные успехи – не самоцель. Главное – человек и качество его жизни.

- Это не только наше желание, это обязанность власти, это прямое поручение Президента, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Следует отметить, что отчёт руководителя Белгородской области во многих смыслах коррелировался с Посланием Владимира Путина от 21 апреля. При этом, глава южного региона предложил немало интересных социальных инициатив, к некоторым из которых, вполне вероятно, присмотрятся и в других субъектах Федерации.

Например, талантливых школьников ждут различные поощрения. Это и 200 губернаторских ежемесячных стипендий по пять тысяч рублей, и партнерство с образовательным центром «Сириус». Возможно, уже скоро в Крыму откроется лагерь для белгородских детей.

То, что глава поблагодарит врачей за работу во время пандемии, ожидали все. А вот запрет на сокращение лечебных учреждений, несомненно, порадовало белгородцев, особенно в дальних районах. Кроме того, до 1 января 2021 года областная медицина будет укомплектована на 100% - сейчас не хватает 160 врачей. В качестве оперативной меры решения вопроса будет приобретено 240 квартир для медицинских работников.

Регион софинансирует капремонт жилья. Глава отметил, что многих возмущает, когда ремонтники чинят кровлю и не трогают фасад, так как эти работы стали не обязательными. «Капремонт должен быть качественным, человеческим», - отметил Гладков и предложил выделить на эти цели два миллиарда рублей.

Готовы включиться в совместную работу

Необходимо отметить два важных нюанса. Каждая инициатива сопровождалась прямым поручением главе профильного департамента. Кроме того, Вячеслав Гладков предложил обновить Стратегию развития Белгородской области и подчеркнул, что разработать её должны не только эксперты, но и жители региона. Все выступление было пронизано призывом к совместной работе.

Судя по первым откликам представителей областной элиты и федеральных экспертов, выступление Вячеслава Гладкова оказалось, что называется, «в точку». По словам проректор РАНХиГС, доктора экономических наук Андрея Марголина ставка руководителя Белгородской области на развитие инфраструктуры соответствует федеральной политике: «Сами по себе инфраструктурные проекты являются стратегическим приоритетом развития страны. И Президент в послании в очередной раз это подчеркнул. Таким образом, если, например, Белгородская область предлагает инфраструктурный проект, который генерирует какие-то дополнительные возможности не только для региона, но и для страны в целом, то его возможности расширяются. Нужно вписаться в идеологию нацпроектов и развивать инфраструктуру. А инфраструктура – это важный элемент для развития бизнеса».

А Председатель Белгородской Думы Ольга Павлова назвала выступление очень содержательным и значимым для региона. «Постоянно звучал посыл, что работать мы должны вместе. Это говорит о том, что глава региона готов сотрудничать с депутатским корпусом, с бизнесом, с жителями. Могу заверить, что депутаты Белгородской областной Думы и муниципальные депутаты готовы включиться в совместную работу».

Это означает, что основной посыл Вячеслава Гладкова был услышан. Белгородская область готова к решению амбициозных задач. Чтобы выиграть конкуренцию за человека, как неоднократно сегодня отмечал Гладков.