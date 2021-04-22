Лелуш все-таки вернётся в Россию. Фото: кадр из видео

Фанаты Лелуша – студента Влада Иванова из России – все-таки сдались и перестали голосовать за его продвижение в китайской версии «Фабрики звёзд». Вероятнее всего, россиянин не одержит победу на шоу талантов и вернется домой.

Сейчас молодой человек, который не умеет ни петь, ни танцевать, занимает 18-е место в рейтинге китайского шоу талантов Produce Camp 2021 (Chuang 2021), а победителями конкурса станут только первые 11 участников. Ситуация может поменяться в последние дни шоу, однако такой исход маловероятен.

Самого Влада, который выступает под псевдонимом Лелуш, эта ситуация совершенно не огорчает – россиянин с первых дней конкурса хочет вернуться домой, однако заключенный с организаторами шоу контракт не позволяет ему это сделать.

Китайских фанатов призывали переставать голосовать за кумира из России, и в конце концов поклонники сдались.

Напомним, российский студент из Владивостока Влад Иванов попал на шоу и прославился совершенно случайно: он принял участие в кастинге по просьбе своего приятеля из агентства талантов. Петь и танцевать парень не умел, однако организаторы китайского проекта оценили миловидную внешность студента.

За несколько дней шоу Лелуш собрал целую армию фанатов в социальных сетях. Он хотел покинуть китайскую «Фабрику звезд», но стал «заложником» проекта, ведь при одностороннем разрыве контракта участнику грозит большой штраф.